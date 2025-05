Sinner chiude il capitolo Gasquet al Roland Garros: un addio che lascia senza parole

Parigi – Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria netta contro Richard Gasquet, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-4 in un incontro durato poco più di due ore. Con questa prestazione, l’italiano avanza al terzo turno del Roland Garros, dove affronterà il ceco Jiri Lehecka, reduce da una vittoria su Alejandro Davidovich Fokina. La partita ha segnato anche l’addio ufficiale al tennis professionistico di Gasquet, che ha scelto il prestigioso torneo parigino come palcoscenico per concludere la sua carriera.





Al termine del match, Sinner, visibilmente emozionato, ha dedicato parole di stima al suo avversario: “È molto speciale per me essere qua. Ho affrontato Richard l’anno scorso su questo campo e sapevo che sarebbe stata dura. Grazie al pubblico per essere stato leale con me durante tutta la partita, sapevo cosa c’era in ballo per voi oggi…”. Rivolgendosi poi a Gasquet, ha aggiunto: “Per me è difficile parlare adesso. Hai fatto una grande carriera, congratulazioni per tutto e più ancora per la persona che sei.”

La carriera di Gasquet si chiude dunque con un ultimo incontro disputato davanti al pubblico francese, sul campo centrale del Roland Garros. Il tennista transalpino si è detto soddisfatto della scelta del luogo e dell’avversario: “Sono contento di aver giocato la mia ultima partita qui, contro uno dei migliori al mondo.”

Durante l’intervista post-gara, Sinner ha ricordato un aneddoto legato alla sua gioventù: “Ero solo un ragazzino quando Richard calcava la terra rossa dello Slam francese.” Tornando poi serio, ha voluto rendere omaggio non solo al giocatore ma anche all’uomo: “Questo è il momento di Richard. Complimenti a tutto il suo team e alla sua famiglia. Senza persone fantastiche al tuo fianco, è impossibile costruire una carriera grandiosa. Ti auguro il meglio per tutto.”

La partita non ha riservato grandi sorprese dal punto di vista tecnico. Fin dal primo set, Sinner ha mostrato una netta superiorità sul piano fisico e mentale. Dopo aver conquistato il primo parziale per 6-3, l’italiano ha incrementato il ritmo nel secondo set, chiudendolo con un netto 6-0. Nel terzo set, Gasquet ha provato a reagire, trovando qualche scambio vincente e mostrando orgoglio davanti al pubblico di casa. Tuttavia, un break decisivo sul 5-4 ha permesso a Sinner di chiudere l’incontro senza ulteriori difficoltà.

Nonostante il supporto del pubblico francese, che ha cercato di sostenere il proprio beniamino, la differenza di età e di livello tecnico si è rivelata evidente. A 37 anni, Gasquet non è riuscito a tenere testa alla potenza e alla velocità del giovane avversario. Dopo aver lottato nel primo set, il francese ha progressivamente ceduto sia fisicamente che mentalmente. La sua espressione durante gli ultimi game lasciava trasparire la consapevolezza di non poter più competere a questi livelli.

Ora Sinner si prepara ad affrontare Jiri Lehecka, attualmente numero 34 del ranking ATP. I due si sono già incontrati in allenamento prima degli Internazionali d’Italia a Roma, dove il ceco aveva avuto la meglio in un match non ufficiale. Lehecka si è fatto notare nei mesi scorsi per le sue prestazioni solide, mettendo in difficoltà anche grandi nomi come Carlos Alcaraz durante il torneo di Doha.

L’incontro tra Sinner e Lehecka promette spettacolo, con l’italiano che cercherà di confermare il suo status di numero uno al mondo e continuare il suo cammino verso le fasi finali del Roland Garros.