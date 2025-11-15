Sinner compra due case a Milano: spesi quasi sette milioni per 403 e 290 metri quadrati





Il tennista Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo, ha recentemente effettuato un importante investimento immobiliare a Milano, acquistando due appartamenti per un totale di circa 6,5 milioni di euro. Questa operazione è avvenuta mentre il campione è attualmente impegnato nelle Atp Finals di Torino. Gli appartamenti, situati nella rinomata zona di San Babila, hanno una superficie rispettivamente di 403 e 289 metri quadrati e, secondo le stime, potrebbero essere convertiti in residenze private, attualmente utilizzati come uffici.





La transazione è stata gestita tramite la società immobiliare di Sinner, denominata Foxera, con sede a Montecarlo, dove il tennista risiede. I dettagli della compravendita, riportati da Il Corriere della Sera, indicano che Sinner ha versato oltre 6,5 milioni di euro alla famiglia Buziol Dametto, ex proprietari del noto marchio d’abbigliamento Replay. Per finanziare l’acquisto, il tennista ha utilizzato 2,9 milioni di euro provenienti direttamente da Monaco, mentre i restanti 4 milioni sono stati ottenuti tramite un prestito con un tasso d’interesse del 5%, in linea con le attuali condizioni di mercato.

Le nuove proprietà di Sinner si trovano all’interno di Casa Barelli, un edificio storico in Corso Venezia, a pochi passi da piazza San Babila, una delle aree più costose di Milano e d’Europa. Qui, il prezzo medio al metro quadrato si aggira intorno agli 11.185 euro, con alcune zone che raggiungono anche i 15.552 euro al metro quadro. Per esempio, un appartamento nelle vicinanze del Teatro della Scala può arrivare a valere fino a 17.000 euro al metro quadrato. Per contestualizzare, un trilocale di 70 metri quadri nel Quadrilatero della Moda può costare anche 1,5 milioni di euro.

In questo contesto, è evidente perché Sinner abbia scelto di investire parte del suo patrimonio nel capoluogo lombardo. Con un patrimonio stimato intorno ai 90 milioni di euro, accumulato grazie ai ricchi montepremi dei tornei e a contratti di sponsorizzazione con marchi prestigiosi come Gucci, Rolex e Nike, il tennista ha le risorse necessarie per effettuare tali investimenti.

In Italia, il prezzo medio per metro quadrato si attesta attualmente intorno ai 2.123 euro, con notevoli differenze regionali. Ad esempio, in Calabria il costo è di circa 900 euro, mentre in Valle d’Aosta e Trentino si aggira intorno ai 2.600 euro. Contrariamente, Milano ha recentemente raggiunto un nuovo record con un prezzo medio di 5.572 euro al metro quadro, posizionandosi tra le prime città europee per attrattiva per gli investitori internazionali.

L’acquisto di Sinner non è solo un investimento economico, ma rappresenta anche un passo significativo nella sua carriera e nella sua vita personale. La scelta di stabilirsi in una delle aree più prestigiose di Milano riflette sia il suo successo nel mondo del tennis che la sua volontà di radicarsi in una città che è un centro nevralgico per la moda e gli affari.

Con questo investimento, Jannik Sinner non solo consolida la sua posizione nel panorama immobiliare milanese, ma dimostra anche la sua lungimiranza finanziaria, approfittando di un mercato in continua evoluzione. Mentre continua a competere ai massimi livelli nel tennis, le sue scelte immobiliari potrebbero rivelarsi altrettanto strategiche nel lungo termine.



