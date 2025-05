Sinner protagonista di un gesto emozionante: inginocchiato sulla mattonella di Nadal al Roland Garros, ecco cosa è successo

Un gesto di grande classe e rispetto ha contraddistinto la partecipazione di Jannik Sinner al Roland Garros, dove il giovane tennista italiano ha lasciato il segno non solo per il suo talento, ma anche per la sua eleganza fuori dal campo. Dopo aver superato l’atleta di casa Arthur Rinderknech nel suo match d’esordio, Sinner si è distinto per un tributo speciale dedicato a Rafael Nadal, in occasione dell’inaugurazione della targa commemorativa del campione spagnolo.





Al termine della partita, Alex Corretja, ex tennista professionista e ora commentatore, ha invitato Sinner a seguirlo verso l’area dedicata alla targa celebrativa di Nadal, recentemente scoperta durante una cerimonia emozionante. Giunto davanti alla piastrella con l’impronta del leggendario giocatore, Sinner si è inginocchiato e ha rimosso con delicatezza la terra rossa che la ricopriva, rendendola ben visibile. Un gesto simbolico che ha subito catturato l’attenzione e l’ammirazione del pubblico presente.

Parlando di Nadal, Sinner ha espresso parole di profonda stima: “Cosa posso dire? È un giocatore davvero speciale, credo che tutti lo sappiamo, ma soprattutto è speciale come persona, per quello che è stato e per quello che è ancora oggi. Non è mai cambiato, nonostante tutti i suoi successi. Ha avuto e ha una splendida famiglia. Ora si apre un nuovo capitolo per lui, ma penso che questo sia… il minimo che questo campo possa fare, sai, lasciare la sua impronta qui, dopo aver vinto questo trofeo 14 volte.”

Il giovane italiano ha poi sottolineato quanto sia stato un privilegio vivere nell’era di un campione come Nadal: “Penso che possiamo ritenerci tutti molto, molto fortunati ad aver condiviso questo momento con lui. È un modello per tutti noi. E credo che per la prossima generazione sia importante osservare come si è comportato in campo, come tratta le persone, quanto è gentile con ogni raccattapalle: è semplicemente straordinario. Quindi, sì… congratulazioni a Rafa, non solo per i trofei, ma anche per questo. È qualcosa di incredibile. Credo che tutti noi giocatori apprezziamo molto questo quando giochiamo su questo campo.”

Oltre al tributo a Nadal, Sinner ha dimostrato ancora una volta la sua eleganza anche nei confronti del pubblico francese. Nonostante il sostegno caloroso riservato al loro connazionale Rinderknech, il tennista italiano ha voluto ringraziare gli spettatori per il loro comportamento rispettoso: “Volevo ringraziarvi per come vi siete comportati: avete tifato per il giocatore francese ma siete stati corretti anche con me. L’ho apprezzato tanto.”

Guardando al prossimo incontro contro Richard Gasquet, Sinner si è mostrato consapevole dell’atmosfera che lo attenderà: “Ovviamente so che tiferete per lui, e va benissimo così. Non posso dire altro, se non di essere felice.”

La presenza di Gigio Donnarumma, portiere della nazionale italiana di calcio e amico personale di Sinner, nel suo angolo ha aggiunto un ulteriore tocco speciale alla giornata. Un legame tra sportivi di alto livello che testimonia l’importanza del sostegno reciproco tra atleti.

Con il suo comportamento impeccabile dentro e fuori dal campo, Jannik Sinner continua a distinguersi non solo come uno dei talenti emergenti del tennis mondiale, ma anche come un esempio di correttezza e rispetto nello sport.