Sinner sincero dopo la vittoria su Shelton, poi scoppia a ridere: “Magari fosse sempre così”





Jannik Sinner continua a brillare nel tennis mondiale, avendo ottenuto oggi una vittoria decisiva contro Ben Shelton alle ATP Finals di Torino. Questa è la ventinovesima vittoria consecutiva per il tennista italiano, che ha così eguagliato il record di Roger Federer, segnando la quinta striscia di successi più lunga di sempre sul cemento indoor. La sua prestazione è stata notevolmente influenzata dai progressi nel servizio, un aspetto che ha contribuito al suo successo e che ha suscitato il sorriso di Sinner durante l’intervista post-partita.





Nel corso della conferenza, il padrone di casa Diego Nargiso ha messo in evidenza l’importanza del servizio nel gioco di Sinner, chiedendo: “Pensi che questo fondamentale, al quale avete lavorato tantissimo, ti stia entrando totalmente dentro il tuo gioco e ti permetta di venire fuori dai momenti difficili?” Sinner ha risposto con la sua consueta sincerità, affermando con un sorriso: “Magari fosse sempre così. No, diciamo che stiamo lavorando tanto.”



Analizzando la partita contro Shelton, Sinner ha spiegato come sia riuscito a gestire la potenza dell’avversario. “Oggi Ben è stato molto aggressivo, soprattutto sulla mia seconda. Ho cercato di variare un po’ di più, però anche di variare un po’ la velocità, cosa che sono riuscito a fare soprattutto nel tie-break sul 5-3 per andare 6-3,” ha dichiarato. Il tennista ha aggiunto che il suo team sta lavorando duramente per affinare le strategie di gioco e ottenere risultati positivi. “Stiamo provando a fare le cose giuste. In questo periodo stiamo funzionando abbastanza bene,” ha concluso.

Sinner ha anche espresso il suo apprezzamento per il calore e il supporto del pubblico di Torino, che ha giocato un ruolo fondamentale nel suo successo. Ha ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto fino a quel momento, sottolineando l’importanza di avere il pubblico dalla sua parte. “Mi avete aiutato tantissimo fino ad ora, quindi grazie mille. Domani è una partita importante. Vediamo come va e poi cerchiamo di andare il più lontano possibile in questo torneo. È di nuovo molto speciale essere qua, quindi vediamo,” ha affermato, mostrando la sua determinazione per le sfide future.

La semifinale che attende Sinner sarà contro Alex De Minaur, un avversario che ha già affrontato in passato. Questo incontro rappresenta la tredicesima volta che i due tennisti si trovano a competere l’uno contro l’altro. De Minaur, pur essendo un giocatore talentuoso, non ha mai vinto contro Sinner, il quale parte quindi con il favore del pronostico. La sfida è programmata per le ore 12, seguita dalla seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e uno tra Alexander Zverev o Felix Auger-Aliassime.



