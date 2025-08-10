Sinner travolge Galan in meno di un’ora: “Sapevo che qui sarebbe stato tosto”





Al torneo di Cincinnati, Jannik Sinner ha esordito con una vittoria schiacciante contro il colombiano Daniel Elahi Galan, imponendosi in appena 59 minuti con un punteggio netto di 6-1, 6-1. Il match ha evidenziato un divario tecnico evidente tra i due giocatori, con l’altoatesino che ha mostrato una superiorità assoluta. L’unica difficoltà segnalata dal campione è stata legata alle condizioni climatiche, con il caldo che si è fatto sentire sin dal riscaldamento.





Il numero uno al mondo ha commentato brevemente la partita, sottolineando come le condizioni atmosferiche fossero impegnative ma non abbiano influito sul risultato finale. “Il caldo si sente, già dal riscaldamento. Sapevo che qui le condizioni sono toste ma oggi è andato tutto per il verso giusto”, ha dichiarato Sinner al termine dell’incontro. La sfida contro Galan, classificato al numero 130 del ranking ATP, è stata un test utile per riprendere il ritmo di gara dopo Wimbledon, ma non ha rappresentato un vero ostacolo per l’italiano.

Current hard court win streak: 22 😱 Current win streak: 8 ✌️@JannikSin opens his #CincyTennis title defence with a 6-1 6-1 win over Galan. pic.twitter.com/F3FNZrlwFt — Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2025



La prestazione di Sinner è stata caratterizzata da numeri impressionanti: il 96% di punti vinti con la prima di servizio e una gestione impeccabile del gioco. Il colombiano, pur tentando di opporsi, ha potuto fare ben poco contro il dominio dell’italiano. “A tratti ho servito come volevo, di metterla proprio dove volevo. E qui bisogna farlo in maniera precisa ma anche con un buon ritmo se si vuole andare lontano”, ha aggiunto Sinner, evidenziando la velocità delle condizioni di gioco a Cincinnati.

La vittoria contro Galan permette a Sinner di avanzare al secondo turno, dove affronterà il canadese Gabriel Diallo, attualmente numero 35 del ranking ATP. Il match è previsto per lunedì 11 agosto, con orario ancora da definire. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, rendendo la sfida un’incognita interessante. Diallo ha ottenuto il passaggio al secondo turno superando l’argentino Sebastian Baez con un punteggio di 7-5, 6-4.

Oltre alla qualità del gioco, l’italiano ha sottolineato l’importanza di gestire le energie in condizioni climatiche difficili: “In queste condizioni, se non si chiude subito il punto, può essere un problema dosare le forze”. L’esperienza accumulata negli ultimi mesi potrebbe risultare decisiva per affrontare le sfide successive del torneo.

La giornata a Cincinnati ha visto anche altri risultati significativi. Tra questi, la sconfitta di Lorenzo Musetti contro il francese Benjamin Bonzi, che ha scatenato una reazione emotiva del giocatore italiano. Tuttavia, l’attenzione principale resta focalizzata sulla performance di Sinner, che si conferma uno dei protagonisti più attesi del torneo.

Con il primo match concluso in maniera impeccabile, Jannik Sinner guarda al prossimo incontro con ottimismo e determinazione. La sfida contro Diallo rappresenta un’opportunità per consolidare ulteriormente la sua posizione e proseguire nel percorso verso la vittoria finale a Cincinnati.



