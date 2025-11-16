Sinner vs Alcaraz alle ATP Finals 2025: ecco quanto guadagna Jannik se vince





Oggi, il palcoscenico del tennis mondiale è rivolto verso Torino, dove si tiene la finale delle ATP Finals 2025. I protagonisti di questo atteso incontro sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Entrambi i tennisti hanno raggiunto questo importante traguardo dopo aver disputato un torneo impeccabile, vincendo tutte le loro partite. Per Sinner, già campione del torneo l’anno scorso, questa finale rappresenta una nuova opportunità per confermare il suo dominio, mentre Alcaraz è alla ricerca del suo primo titolo in questa competizione prestigiosa.





Il montepremi delle ATP Finals è notevole, superando i 14 milioni di dollari, precisamente 14 milioni e 750 mila. Questa cifra è suddivisa tra il torneo di singolare e quello di doppio, con una parte destinata anche alle riserve. Il vincitore del torneo di singolare, che dovrà affrontare il compagno di gioco Alcaraz in finale, si aggiudicherà ben 5.071.000 dollari, equivalenti a circa 4 milioni e 400 mila euro. La vittoria finale, quindi, non solo comporta un prestigioso titolo, ma anche un sostanzioso premio in denaro.

Se Sinner riuscisse a confermarsi campione a Torino, porterebbe a casa un bottino impressionante. Infatti, la vittoria in finale vale oltre due milioni di dollari, precisamente 2.367.000 dollari, che si sommano ai guadagni accumulati durante il torneo. Ogni vittoria ha un’importanza economica e di ranking diversa, motivo per cui il cammino verso la finale è stato tanto fruttuoso per entrambi i giocatori.

Ogni tennista che ha partecipato alle ATP Finals ha ricevuto una quota di partecipazione di 331 mila euro. Inoltre, i giocatori che hanno ottenuto vittorie nei vari turni hanno guadagnato ulteriori somme. È importante sottolineare che non tutte le vittorie hanno lo stesso valore economico, rendendo il percorso verso la finale ancora più strategico. Chiunque tra Sinner e Alcaraz trionferà porterà a casa un premio complessivo che supera i 5 milioni di dollari, pari a 4 milioni e 400 mila euro.

Per quanto riguarda i dettagli del montepremi, il campione imbattuto del torneo di singolare riceve 4.370.000 dollari e 1500 punti. Ogni vittoria in finale comporta un premio di 2.037.000 dollari e 500 punti, mentre una vittoria in semifinale vale 1.018.082 dollari e 400 punti. Ogni match vinto nel girone porta un guadagno di 341.330 dollari e 200 punti, con una quota di partecipazione di 284.940 dollari e un premio per le riserve di 133.430 dollari.

Anche il torneo di doppio presenta un montepremi significativo. I campioni imbattuti del doppio possono guadagnare 852.820 dollari, mentre una vittoria in finale vale 307.150 dollari. Le vittorie in semifinale fruttano 153.660 dollari, mentre ogni match vinto nel girone consente di intascare 83.160 dollari. Anche in questo caso, è prevista una quota di partecipazione di 115.530 dollari e un premio per le riserve di 44.510 dollari.



