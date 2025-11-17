Sinner zittisce le critiche sull’italianità: “Contento di avervi lasciato almeno qualcosa di buono”





Il tennista Jannik Sinner ha concluso la sua eccezionale stagione con un trionfo alle ATP Finals di Torino, battendo il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. Questo successo si aggiunge ai suoi precedenti trionfi in città come Vienna e Parigi, confermando il suo status tra i migliori del circuito. Nonostante le polemiche esterne, in particolare quelle legate al suo rifiuto di partecipare alla Coppa Davis, Sinner ha saputo concentrare l’attenzione sulla sua performance, regalando momenti di gioia ai suoi sostenitori.





Dopo la vittoria all’Inalpi Arena, Sinner ha voluto esprimere la sua gratitudine a chi lo ha supportato durante questa settimana memorabile. Il giovane tennista ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi, un elemento che ha contribuito a creare un’atmosfera unica durante il torneo. Già in precedenti occasioni a Torino, Sinner ha sempre trovato difficile iniziare le sue interviste a causa dei cori entusiasti dei suoi sostenitori. Questo rituale è diventato un marchio di fabbrica, testimoniando il forte legame tra il campione e il suo pubblico.

Al momento di esprimere i suoi ringraziamenti, Sinner non ha potuto fare a meno di sorridere e di scherzare: “Ovviamente tutti noi ci sentiamo a casa, soprattutto me qua in Italia (ride, ndr). Grazie a tutti voi. È stata un’atmosfera incredibile qui. Mi è sembrato di stare in un campo da calcio. Sono molto contento di darvi almeno qualcosa di positivo a tutti voi. Grazie mille, ci vediamo l’anno prossimo”. Queste parole evidenziano la connessione speciale che Sinner ha con il suo paese, un legame che persiste nonostante le critiche ricevute.

Inoltre, Sinner ha voluto manifestare la sua stima anche nei confronti di Alcaraz, sottolineando il rispetto reciproco che caratterizza la loro rivalità. Ha affermato: “Sei un giocatore al quale mi ispiro, una grande motivazione. Ho bisogno di questo ogni giorno in allenamento, con un grande, grande obiettivo. Tutti i tifosi qui sono molto felici di vederti giocare. Sei il giocatore con più energia del circuito. Continua così. So che ti manca ancora un torneo da giocare: buona fortuna per quello, e poi un meritato riposo anche per te. Se dovessi scegliere un giocatore che non sia me, sceglierei sempre te”. Queste parole non solo dimostrano il rispetto di Sinner per il suo avversario, ma anche la sportività che contraddistingue il mondo del tennis.

L’atmosfera durante la finale è stata elettrica, con i tifosi che hanno sostenuto Sinner in ogni scambio. La sua capacità di mantenere la calma e la concentrazione sotto pressione è stata fondamentale per il suo successo. Con un gioco aggressivo e una strategia ben definita, Sinner ha saputo gestire le situazioni critiche, dimostrando la sua maturità e la sua crescita come atleta.

Il trionfo alle ATP Finals rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Sinner, che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli e di essere un serio contendente nei tornei futuri. La sua determinazione e il suo impegno lo hanno portato a raggiungere risultati straordinari, e il supporto dei tifosi italiani ha giocato un ruolo cruciale nel suo percorso.

Con la chiusura di questa stagione, Sinner ha già messo nel mirino gli obiettivi per il prossimo anno, sperando di continuare a regalare emozioni ai suoi fan e di migliorare ulteriormente il suo gioco. La sua ambizione e il suo talento lo rendono uno dei giocatori più promettenti del circuito, e i tifosi italiani possono guardare al futuro con ottimismo.



