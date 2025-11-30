Sofia, 22 anni, muore improvvisamente a Venezia: autopsia per chiarire le cause





Un tragico evento ha colpito la comunità di Mestre, dove Sofia Greguoldo, una promettente artista di soli 22 anni, è deceduta in circostanze drammatiche. La mattina del 21 novembre, Sofia ha cominciato a sentirsi male. Il suo stato di salute è rapidamente peggiorato, costringendola a contattare il padre, Fabio, che ha immediatamente chiamato il 118 per richiedere soccorso. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, durante il trasporto verso il Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Angelo, il cuore della giovane ha ceduto. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e Sofia non è sopravvissuta.





La notizia della sua morte ha sconvolto la famiglia, composta dalla madre Pamela, dal fratello Francesco e dal compagno Sebastiano, con il quale Sofia aveva progettato di convivere. La giovane non aveva mai avuto problemi di salute significativi, se non occasionali episodi di pressione bassa, il che ha reso la situazione ancora più inaspettata e dolorosa per i suoi cari.

L’ULSS 3 ha disposto un’autopsia per determinare le cause della morte improvvisa di Sofia. Tra le ipotesi al momento considerate, vi è quella di un’embolia, ma ogni speculazione rimane prematura fino all’arrivo dei referti ufficiali.

Fin da piccola, Sofia ha utilizzato matite e carboncini per esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni attraverso l’arte. I suoi ritratti, pubblicati sul profilo Instagram, mostrano una sensibilità e una creatività rare. Era una studentessa del liceo artistico Marco Polo di Venezia e stava seguendo un corso in interior design, con l’aspirazione di costruirsi un futuro brillante nel campo dell’arte e del design.

La madre, Pamela, ha raccontato: “Era eccellente anche in questo, nonostante l’avesse scelto per trovarsi al più presto un lavoro, senza abbandonare l’idea di continuare gli studi all’università. Era eclettica, adorava l’arte quanto la matematica”. La sua passione per l’arte e il desiderio di apprendere erano evidenti a chi la conosceva, rendendo la sua perdita ancora più straziante.

Un ultimo saluto a Sofia si terrà martedì pomeriggio, 2 dicembre, presso la parrocchia di Santa Maria Goretti a Mestre. La giovane sarà cremata e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Marghera. Gli amici e i familiari si riuniranno per onorare la sua memoria e per sostenersi a vicenda in questo momento di grande dolore.

La morte di Sofia rappresenta una perdita incolmabile per la sua famiglia e per la comunità artistica locale, che vedeva in lei una stella nascente. Le sue opere e il suo talento avrebbero sicuramente lasciato un segno nel mondo dell’arte, ma ora la sua vita è stata tragicamente interrotta.



