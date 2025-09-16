Sofia Napolitano, 20 anni, scomparsa a Torino: “Potrebbe essere con un ragazzo”

È un momento di grande preoccupazione per i familiari di Sofia Napolitano, una giovane di 20 anni, che è scomparsa a Torino. La ragazza è uscita di casa ieri mattina, lunedì 15 settembre, informando la madre di dover assistere all’esame di un’amica. Da quel momento, però, ha fatto perdere le sue tracce.





Per raccogliere ulteriori informazioni e diffondere appelli per la sua ricerca, Fanpage.it ha contattato telefonicamente lo zio e la madre di Sofia. La famiglia ha già avviato una campagna sui social media, condividendo foto della giovane nella speranza di ricevere notizie al più presto.

Secondo quanto riferito dai familiari, Sofia potrebbe trovarsi con un giovane coetaneo con cui ha iniziato una relazione da poco. Lo zio, Paolo, ha spiegato che a ottobre scorso, la ragazza ha conosciuto online un ragazzo di origini colombiane. Questo giovane, che ha una storia complessa, è fuggito dal suo paese a 16 anni, per poi trasferirsi in Polonia e successivamente in Spagna. A maggio, si è stabilito a Torino, dichiarando di voler cercare lavoro in Italia.

Il ragazzo ha affermato di avere un alloggio temporaneo, ma secondo le informazioni emerse, sarebbe attualmente senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno. “Mia nipote si è molto invaghita”, ha aggiunto Paolo, sottolineando che circa dieci giorni fa, Sofia aveva affermato di aver interrotto i contatti con il giovane, ma la famiglia teme che questa decisione sia stata presa per far abbassare la loro guardia.

Al momento della scomparsa, Sofia indossava pantaloni neri e una felpa beige. Ha capelli castani, lunghi e ricci, anche se in alcune foto appare con i capelli lisciati. Non aveva con sé i documenti d’identità. I familiari hanno già denunciato la scomparsa alle autorità competenti, che stanno attivamente indagando sul caso.

La madre di Sofia, Patrizia, ha espresso il suo dolore e la sua angoscia, dichiarando: “Vorrei che mia figlia tornasse a casa il prima possibile, non può lasciarci così”. Ha diffuso il suo numero di telefono (347 5509780) sui social, invitando chiunque possa avere informazioni sui due ragazzi a contattarla. “Non mi importa della privacy, sono disposta a qualsiasi cosa pur di ritrovare mia figlia”, ha aggiunto.

La famiglia ha lanciato un appello accorato sui social media, chiedendo a tutti di condividere il post per aumentare le possibilità di ritrovare Sofia. “Vi chiediamo di condividere il più possibile questo post per aiutarci a ritrovarla al più presto. Grazie di cuore a chiunque potrà dare una mano”, hanno scritto.

Le autorità invitano chiunque dovesse vedere Sofia o il suo ragazzo, o che avesse informazioni utili, a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine al numero unico per le emergenze 112. La comunità è in allerta e spera che la giovane possa tornare a casa sana e salva.

La scomparsa di Sofia Napolitano ha scosso la comunità di Torino, dove i familiari e gli amici continuano a cercare risposte e a sperare in un esito positivo. La situazione rimane critica e la famiglia è determinata a fare tutto il possibile per riunirsi con la ragazza. La solidarietà della comunità e l’impegno delle autorità sono fondamentali in questa fase delicata della ricerca.