Sofia sparita da sette giorni, l’appello disperato dei genitori: “Qualcuno l’ha manipolata e allontanata”

È trascorsa una settimana dalla misteriosa scomparsa di Sofia, una ragazza di 16 anni residente a Montagnana, in provincia di Padova. La giovane è svanita la mattina di lunedì 24 febbraio mentre si trovava nel tragitto tra Mogliano Veneto, dove vive temporaneamente in una comunità protetta, e Mestre, dove frequenta la scuola. I genitori di Sofia esprimono preoccupazione e disperazione, convinti che la figlia possa essere stata avvicinata da terzi.





In un post condiviso su Facebook, i genitori hanno chiesto aiuto a chiunque possa fornire informazioni utili per il ritrovamento della ragazza. “Siamo disperati e non sappiamo più a chi rivolgerci”, hanno dichiarato, aggiungendo che ogni segnale potrebbe rivelarsi cruciale. L’ultima volta che Sofia è stata avvistata è stata alla stazione di Venezia Santa Lucia la mattina della sua scomparsa. Alle 9:20 ha effettuato una chiamata utilizzando il telefono di un’altra persona, ma da quel momento non ci sono state ulteriori tracce.

La 16enne si è allontanata senza portare con sé né cellulare, né documenti, né denaro. I genitori, dopo aver presentato denuncia alle autorità competenti, si dicono frustrati per la mancanza di progressi nelle indagini. “Nonostante la nostra denuncia all’autorità giudiziaria, ci troviamo a un punto morto e il tempo continua a scorrere”, hanno sottolineato.

Secondo quanto riportato, Sofia avrebbe contattato i nonni nei giorni successivi alla scomparsa. Le comunicazioni, come riferito dai genitori, lasciano intendere che “qualcuno l’ha circuita e ha approfittato della sua età per portarla via”. Attualmente, non ci sono informazioni concrete sul luogo in cui si trovi la giovane.

“Abbiamo cercato di rimanere lontani dai media per non compromettere le indagini, ma il pericolo che percepiamo dalle chiamate ci spinge a utilizzare anche i social per diffondere il nostro messaggio di disperazione. Aiutateci, per favore, riportateci Sofia”, hanno concluso i familiari nel loro appello accorato.

Fonti vicine alla vicenda hanno rivelato che ci sarebbero stati contatti con la nonna, durante i quali Sofia avrebbe dichiarato di voler tornare a casa a breve. Inoltre, è emerso il nome di un ragazzo con cui la giovane potrebbe essersi allontanata, ma si tratta di una pista non confermata.

La mattina della scomparsa, Sofia indossava scarpe bianche Nike usurate, pantaloni neri e un bomber nero. Aveva i capelli raccolti. I genitori hanno fornito dettagli specifici sull’aspetto della figlia, nella speranza che possano aiutare chiunque la veda a riconoscerla.

Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni su Sofia a contattare immediatamente i Carabinieri. I genitori hanno anche fornito i loro numeri di telefono: 349.1698363 e 340.6425353, oltre al numero dell’educatrice che segue la ragazza nella comunità: 328.4240170.