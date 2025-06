Soleil Sorge e l’ultima apparizione televisiva con sua madre: il racconto della malattia di Wendy Kay

Nel 2023, Soleil Sorge è stata ospite a Verissimo insieme alla madre Wendy Kay. Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin, Wendy ha condiviso la sua esperienza nella lunga battaglia contro il cancro, rendendo quell’occasione la loro ultima apparizione televisiva insieme.





Il racconto della malattia

Wendy Kay, nota al pubblico anche per la partecipazione a Pechino Express nel 2020 accanto a Soleil, è scomparsa a 59 anni. La notizia è stata annunciata da Soleil tramite Instagram, dove ha chiesto rispetto per il suo dolore e privacy in questo momento così difficile.

La prima diagnosi di cancro al seno risale al 2007, come raccontato dalla stessa Soleil in un’intervista a Fanpage.it nel 2022. Wendy ha affrontato una seconda recidiva nel 2012 e, nel 2023, a Verissimo, ha rivelato che la malattia era tornata per la terza volta, con metastasi alle ossa del bacino.

“Pensavamo fosse tutto risolto, ma il cancro è tornato,” ha raccontato Wendy. “Oggi, grazie ai progressi della medicina, la situazione è stabile. Quando ho saputo che era al quarto stadio, è stato uno shock. Oggi, però, con le terapie siamo riusciti a tenerlo sotto controllo.”

Durante l’intervista, Soleil ha ricordato il momento della prima diagnosi come uno dei più difficili della sua vita: “Solo parlarne mi faceva paura. Le prime due volte ho fatto fatica a starle vicino. Ora ciò che mi dà forza è sapere di essere cresciuta abbastanza per sostenerla davvero e dare valore al tempo insieme.”

L’addio di Soleil Sorge

Domenica 15 giugno, Soleil ha annunciato la scomparsa della madre con un post su Instagram: “Con immenso dolore vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata all’eternità. In questo momento di profonda tristezza ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto e onorare il legame che ci ha unite.”