Soleil Sorge, il ricordo commosso della madre Wendy Kay: “Mi emoziona l’impronta che ha lasciato nella sua vita”

Dopo la scomparsa della madre Wendy Kay, Soleil Sorge è tornata sui social per esprimere la sua gratitudine a chi le ha dimostrato affetto e vicinanza in questo momento doloroso. Attraverso una storia su Instagram ha scritto: “Mi commuove profondamente constatare quanto la presenza di mia madre abbia inciso nella sua vita”.





Wendy Kay, madre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Pechino Express, si è spenta a 59 anni. Nel 2023, in un’intervista a Verissimo, aveva raccontato il ritorno del cancro. La sua perdita ha lasciato un vuoto immenso non solo nella vita di Soleil, ma anche in quella di tutti coloro che l’hanno conosciuta.

In un messaggio pubblicato sui social, Soleil ha detto:

“Chiedo scusa se non ho risposto su WhatsApp, ho perso tutte le chat per errore. Se mi avete scritto qualcosa di importante dopo il 5 giugno, vi prego di riscrivermi. Vi ringrazio con tutto il cuore per l’incredibile supporto e le parole dolci che mi avete dedicato. L’amore che mi state trasmettendo mi inonda”.

Numerosi volti noti hanno manifestato la loro vicinanza a Soleil, tra cui Elettra Lamborghini, Sabrina Salerno, Valentina Barbieri, Alberto De Pisis e molti altri. Toccante il messaggio di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi:

“Comprendo l’immensità del tuo dolore. Il legame con una madre è eterno e continuerà a illuminare il tuo cammino. Lei sarà sempre al tuo fianco, anche se non la vedrai. Ti abbraccio con tutto il cuore”.