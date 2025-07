Soleil Sorge torna in TV dopo la morte della madre e commenta la disputa legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi sulla collezione di orologi Rolex

A quasi un mese dalla perdita della madre Wendy Kay, l’influencer Soleil Sorge ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo, partecipando come ospite al programma “Estate in diretta”. Durante la puntata, condotta da Greta Mauro e Gianluca Semprini, Sorge ha espresso la sua opinione sulla controversia legale che vede protagonisti l’ex calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi, in merito alla divisione di una preziosa collezione di orologi Rolex.





La disputa tra i due ex coniugi, che ha attirato l’attenzione mediatica per mesi, riguarda la proprietà degli orologi di lusso, rimasti in possesso della Blasi dopo la separazione. Il tribunale civile di Roma ha recentemente stabilito che i due dovranno condividere la collezione, una decisione che potrebbe essere ancora oggetto di ricorso.

Nel corso della trasmissione, Soleil Sorge ha affrontato l’argomento con un tocco di ironia. “I figli crescono, gli orologi di lusso almeno si rivalutano,” ha dichiarato l’influencer, facendo riferimento alla lunga battaglia legale. Sorge ha poi aggiunto un commento personale: “Io sono cresciuta in una famiglia di divorziati dove però i genitori lottavano per la custodia di un figlio.” Allargando il discorso, ha osservato: “Quindi dirò la verità, rischiamo di andare verso una società che dà più importanza al possedere un oggetto che ai sentimenti.”

Per Soleil Sorge, questa è stata la prima apparizione televisiva dopo un periodo di pausa dai riflettori e dai social, una decisione presa per elaborare il lutto per la scomparsa della madre. La sua partecipazione al programma segna un ritorno graduale alla vita pubblica, affrontando temi di attualità con il suo stile diretto e spesso provocatorio.

La vicenda dei Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha avuto origine dopo la separazione della coppia, annunciata nel 2022. Gli orologi erano rimasti in possesso della conduttrice, nonostante le rivendicazioni del calciatore, che sosteneva fossero di sua proprietà. La disputa è arrivata nelle aule del tribunale civile di Roma, dove è stata presa una decisione definitiva: entrambi dovranno trovare un accordo per condividere la collezione.

La sentenza conferma una precedente valutazione emessa nel 2023 e rappresenta un punto fermo nella lunga battaglia legale tra i due ex coniugi. Tuttavia, resta aperta la possibilità di presentare ricorso contro il provvedimento. La controversia sui Rolex è diventata simbolica del deterioramento del rapporto tra Totti e Blasi, una coppia che per anni ha rappresentato uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

L’apparizione di Soleil Sorge a “Estate in diretta” non è passata inosservata, anche per il contesto personale che l’ha preceduta. La perdita della madre, figura centrale nella vita dell’influencer, ha segnato profondamente gli ultimi mesi. La sua scelta di tornare in TV proprio per commentare una vicenda così discussa dimostra una volontà di riprendere il controllo della sua immagine pubblica e partecipare al dibattito su temi rilevanti.

La disputa legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a suscitare interesse non solo per i dettagli della sentenza, ma anche per ciò che rappresenta in termini sociali e culturali. La divisione dei beni materiali, come gli orologi di lusso, pone interrogativi sulla gestione delle separazioni e sul valore attribuito agli oggetti rispetto alle relazioni personali. Le parole di Soleil Sorge, seppur pronunciate con leggerezza, riflettono una riflessione più ampia sul cambiamento delle priorità nella società contemporanea.