Sondaggi politici, l’effetto Milano fa precipitare il consenso degli italiani per Elly Schlein

Secondo l’ultimo sondaggio condotto da Dire-Tecné, il panorama politico italiano sta subendo significativi cambiamenti, con il centrodestra che continua a rafforzarsi e il Partito Democratico che registra un calo nel gradimento degli elettori. La situazione attuale riflette un aumento del consenso nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni, mentre la segretaria del PD, Elly Schlein, sembra subire un’inversione di tendenza.





Nel dettaglio, il sondaggio rivela che il 43,1% degli intervistati esprime un giudizio positivo sul governo di Meloni, con un incremento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente e un aumento dello 0,4% rispetto al mese scorso. D’altro canto, il numero di coloro che non ripongono fiducia nel governo è sceso al 49,8%, con una diminuzione dello 0,2% in una settimana e dello 0,3% nel mese. Un 7,1% degli intervistati ha dichiarato di non sapere.

Per quanto riguarda i leader politici, Giorgia Meloni si conferma in testa con un consenso del 46,2%, mostrando una crescita costante (+0,1% rispetto alla settimana scorsa e +0,1% nel mese). Antonio Tajani, leader di Forza Italia, mantiene una percentuale stabile del 39,5%. In crescita anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 30,8% (+0,2%).

Al contrario, Elly Schlein ha visto il suo gradimento scendere al 29,7%, con una perdita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. Anche Matteo Salvini registra un lieve calo, attestandosi al 26,9% (-0,1%). Altri leader come Carlo Calenda si posizionano al 19,9% (+0,1%), mentre Angelo Bonelli rimane stabile al 16%. Nicola Fratoianni scende al 15,8% (-0,1%), Riccardo Magi al 15,4% (-0,1%) e Matteo Renzi chiude con un incremento del 0,1%, raggiungendo il 13,5%.

In termini di partiti, Fratelli d’Italia continua a dominare il panorama politico italiano, mantenendo il 30,2% delle preferenze, senza variazioni rispetto alla settimana precedente e con un incremento dello 0,2% nel mese. Il Partito Democratico, invece, scende al 21,5%, segnando una diminuzione dello 0,2% in una settimana e dello 0,1% rispetto al mese passato. Il Movimento 5 Stelle si conferma al terzo posto, con un incremento del 12,1% (+0,2% rispetto alla settimana e +0,5% nel mese).

Forza Italia si attesta all’11%, senza variazioni rispetto alla settimana precedente, mentre la Lega registra una leggera flessione all’8,4% (-0,1%). In crescita, invece, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che raggiunge il 6,4% (+0,2%). Seguono Azione con il 3,4% (+0,1%) e Italia Viva all’1,9%. +Europa chiude la classifica con l’1,6% (-0,1%).

Questi dati suggeriscono un cambiamento significativo nell’orientamento politico degli italiani, con il centrodestra che sembra consolidare la propria posizione, mentre il Partito Democratico e Elly Schlein affrontano sfide crescenti per mantenere il consenso tra gli elettori. La situazione politica italiana rimane fluida, con le elezioni future che potrebbero ulteriormente influenzare le dinamiche attuali.

In conclusione, i risultati del sondaggio di Dire-Tecné evidenziano come il supporto per il governo Meloni stia aumentando, mentre il Partito Democratico e la sua leader Schlein stanno affrontando un periodo di difficoltà. Questo scenario potrebbe avere ripercussioni significative sulle strategie politiche dei vari partiti nei prossimi mesi, in un contesto di crescente competizione elettorale.