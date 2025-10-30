Sondaggi Supermedia, centrodestra in netto vantaggio: oggi vincerebbe a mani basse





La nuova Supermedia realizzata da YouTrend e Agi mostra una settimana positiva per il centrodestra italiano, con Forza Italia che torna a superare il 9% e si distacca dalla Lega, ferma all’8,5%. Questo trend evidenzia un consolidamento della coalizione di governo, guidata da Giorgia Meloni, che attualmente raggiunge il 49% delle intenzioni di voto, una percentuale rara in questo periodo legislativo.





Nel dettaglio, Fratelli d’Italia si attesta al 30,5%, mantenendo una posizione stabile, mentre il Partito Democratico segue al 21,8%, con una leggera flessione dello 0,5%. Il Movimento 5 Stelle si posiziona al 12,2%, con una diminuzione dello 0,2%. Forza Italia, con un incremento dello 0,3%, raggiunge il 9,2%, consolidando così il suo ruolo all’interno della coalizione. La Lega rimane invariata all’8,5%. I partiti di sinistra, Verdi e Sinistra, confermano il 6,6%, mentre Azione cresce leggermente, attestandosi al 3,3%, con un aumento dello 0,2%.

Le altre forze politiche mostrano risultati più contenuti: Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, scende al 2,5%, con una diminuzione dello 0,1%. +Europa registra un modesto incremento all’1,8% (+0,2), mentre Noi Moderati cala allo 0,8% (-0,1). Non sono stati rilevati dati per Alternativa Popolare o altre microformazioni più piccole da parte di Tecnè.

Analizzando le coalizioni, il centrodestra si conferma al 49,0%, con un incremento dello 0,2%, mentre il centrosinistra scende al 30,2%, perdendo lo 0,2%. Il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 12,2%, mentre il Terzo Polo, composto da Azione e Italia Viva, registra una leggera crescita al 5,7% (+0,1). La categoria “Altri” raccoglie il 2,9%, con un incremento dello 0,1%.

Le variazioni indicate tra parentesi si riferiscono agli scostamenti rispetto alla Supermedia precedente pubblicata il 16 ottobre 2025. I dati suggeriscono una sostanziale stabilità negli equilibri politici, con un centrodestra che continua a dominare il panorama politico italiano e un’opposizione che appare ancora frammentata.

Questi risultati evidenziano una ripresa di consensi per Forza Italia, che sembra aver recuperato parte della fiducia degli elettori, mentre la Lega fatica a mantenere il passo. La leadership di Giorgia Meloni si conferma solida, con Fratelli d’Italia che continua a svolgere un ruolo predominante nella coalizione.

L’analisi dei sondaggi suggerisce che il centrodestra potrebbe beneficiare di una maggiore coesione e di una strategia comune, mentre il campo largo, composto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, mostra segni di difficoltà nel trovare una direzione unitaria. Le sfide politiche e sociali che il paese deve affrontare richiedono una risposta efficace e coordinata, e la capacità di ciascuna coalizione di attrarre consensi sarà cruciale per il futuro.

In questo contesto, gli sviluppi futuri saranno determinati dalla capacità delle forze politiche di rispondere alle esigenze degli elettori e di affrontare le problematiche emergenti, come la crisi economica e le questioni sociali. La prossima tornata elettorale potrebbe rivelarsi decisiva per il consolidamento delle attuali dinamiche politiche e per il futuro delle coalizioni italiane.



