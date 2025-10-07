Sondaggio Mentana, la settimana della Flotilla si rivela un boomerang: Fratelli d’Italia in rialzo

I dati elettorali confermano la posizione di Fratelli d’Italia al vertice delle preferenze, con un consenso che supera il 30% e si allontana da quello delle altre forze politiche. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per La7, il partito guidato da Giorgia Meloni registra un incremento dello 0,3%, attestandosi al 30,8%.
Il centrodestra, pur in difficoltà, si mantiene compatto. Lega e Forza Italia, infatti, si confermano su valori modesti: l’una all’8,8%, l’altra all’8%, confermando Fratelli d’Italia come asse centrale della coalizione.
Se le elezioni nelle Marche e in Calabria hanno premiato il centrodestra, la situazione per il centrosinistra appare meno favorevole. Nonostante la mobilitazione nazionale a sostegno della Palestina, il consenso elettorale non sembra essersi tradotto in un vantaggio tangibile.
Le manifestazioni, pur rappresentando un momento di partecipazione civile, sembrano aver bypassato i partiti, piuttosto che rafforzarli. Il Partito Democratico, che aveva cercato di farsi carico della protesta, registra una flessione dello 0,2%, scendendo al 21,9%, quasi 9 punti sotto Fratelli d’Italia.
Il Movimento 5 Stelle, nonostante una lieve variazione negativa, mantiene una posizione stabile al 13,6%. Nessuna spinta in avanti, nonostante la presenza costante del partito nel dibattito pubblico e la visibilità ottenuta sui temi internazionali.
L’unico partito del fronte progressista che guadagna consensi è Alleanza Verdi Sinistra, che cresce dello 0,3% e si attesta al 6,8%. Un risultato che, seppur limitato, dimostra una capacità di intercettare la sensibilità ecologista e pacifista di una parte dell’elettorato progressista, ma che risulta insufficiente a modificare gli equilibri generali.
