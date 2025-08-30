Sonia Grey confessa: “Ho avuto una storia con Berlusconi. Ora su OnlyFans guadagno migliaia di euro”





Ti ricordi Sonia Grey? Quella che la mattina accendevi la tv e c’era sempre lei, sorridente, a Unomattina. Beh, scordati tutto: oggi vive a Bolzano, fa la farmacista con il compagno (un medico, mica uno qualsiasi) e su OnlyFans ha tirato su un impero vestendo i panni – letteralmente – della prof sexy. Dice: “Mi entrano decine di migliaia di euro ogni mese,” ma così, proprio con la naturalezza di chi ti racconta cosa ha mangiato a pranzo.





Comunque, parliamo di rivoluzioni di vita: Sonia, all’anagrafe Maria Michela Mari, ha preso la sua routine da volto tv e l’ha buttata nella pattumiera. Adesso, online, vende foto ammiccanti e video dove fa la sexy dottoressa che ti spiega il sesso in modo pure scientifico. Oh, mica sola: dietro c’è una squadra intera – figlio Marco e la sua ragazza inclusi. Una vera ditta di famiglia.

La svolta? Nel 2013, dopo millemila ore di diretta tv, si è guardata intorno e ha pensato: “Qui la tv non dà più adrenalina, i contratti sono una barzelletta… cambio tutto.” Così ha raggiunto il compagno medico a Bolzano, e ora tra farmacia, sport e sei mesi l’anno nella villa a Dubai, la vita non è proprio grigia. Anzi, il vero lavoro è quello da creator: “Già negli ultimi anni in tv avevo capito che il futuro era tutto lì sui social, quindi mi ci sono buttata.”

E non è che il passato sia roba da poco: fiction, cinema, “Striscia la Notizia”, “Unomattina”, insomma, la Grey era ovunque. Poi, la chicca: la storia con Berlusconi. “Ci siamo voluti bene, è stato importante per me. Quando gli ho detto che avevo incontrato il mio futuro marito ha capito subito, si è tirato indietro. Siamo stati insieme, sì, ma niente di ufficiale.” Cioè, altro che gossip, qui siamo oltre.

E OnlyFans? Un mondo a parte. Sonia racconta che le arrivano richieste di ogni tipo: “C’è chi mi chiede di insultarlo per le dimensioni e paga pure bene, eh. Ma poi c’è anche chi mi scrive solo per confidarsi, roba che sembra quasi una seduta psicologica.” Insomma, mica solo pose sexy: anche confessioni, drammi e, volendo, pure consigli. Scommetti che la mattina adesso è più movimentata di quando stava in Rai?



