Sono assistente di volo da anni, quindi ho incontrato molti passeggeri difficili.

Kristi stava servendo una coppia benestante in business class, molto affettuosa tra loro. Il giorno seguente, rimase sconvolta nello scoprire che quell’uomo era il fidanzato di sua madre. Kristi capì che doveva agire, ignara però di ciò che avrebbe scatenato.





Tra le nuvole, nella sezione business di un volo di linea, Kristi, con la sua impeccabile uniforme da assistente di volo, percorreva il corridoio con passo sicuro.

Si fermò accanto a una coppia seduta vicino al finestrino, immersa nel proprio mondo. L’uomo, in un elegante abito su misura, porse alla donna una piccola scatola di velluto. Gli occhi di lei si illuminarono come fuochi d’artificio.

Aprendo la scatola, emerse una collana preziosa, le cui gemme proiettavano bagliori colorati sui sedili. Kristi rimase un attimo sorpresa, interrompendo il suo giro di controllo.

«Posso, mia splendida Isabella?» sussurrò l’uomo con voce emozionata. La donna annuì, sollevando i capelli affinché potesse allacciarle il gioiello.

«Adoro il colore del suo rossetto», disse poi la donna, rivolgendosi a Kristi con un sorriso gentile.

Imbarazzata ma lusingata, Kristi si toccò le labbra. «Grazie, è il mio preferito», rispose balbettando, sorpresa di essere stata notata.

L’uomo le sorrise, offrendole una generosa mancia. «Grazie per aver reso questo volo speciale», disse sinceramente.

«È stato un piacere. Buon viaggio insieme», replicò Kristi, lasciandosi alle spalle quell’atmosfera di gioia.

Il giorno dopo, unico giorno libero della settimana, Kristi mantenne la promessa di andare a trovare sua madre. Non appena arrivò, la donna le afferrò il braccio e la presentò al suo nuovo fidanzato: Edwin.

Kristi rimase impietrita. Era lo stesso uomo del volo, colui che aveva regalato una collana preziosa a un’altra donna. Con grande sforzo, mantenne un’espressione composta.

«Piacere di conoscerti, Kristi. Tua madre mi ha parlato molto di te», disse Edwin con disinvoltura, tendendole la mano come se non si fossero mai incontrati.

«Piacere mio», rispose cautamente Kristi, fingendo per il bene di sua madre.

Edwin si mise subito ai fornelli, preparando una cena raffinata. «È il mio modo di dimostrare affetto», spiegò, servendo i piatti con naturalezza.

Durante il pasto, raccontò storie dei suoi viaggi, ma fu molto evasivo quando Kristi cercò di indagare sul suo passato.

Kristi era sempre più diffidente, ma non sapeva come affrontare la situazione senza ferire sua madre.

Più tardi, sul terrazzo, Kristi cercò un momento di sincerità.

«Mamma, quanto conosci davvero Edwin?» chiese con cautela.

«È meraviglioso. È figlio di un magnate dei diamanti ed è molto innamorato di me», rispose sua madre, gli occhi pieni di speranza. «Ci sposeremo tra pochi giorni!»

«Mamma, so che suonerà strano, ma ti giuro che l’ho visto di recente su un volo con un’altra donna. Ora è qui con te e vuole sposarti…» insistette Kristi.

La madre si rabbuiò. «Perché menti? Non puoi essere felice per me? Edwin mi ama. Tu semplicemente non vuoi che io sia felice dopo la morte di tuo padre.»

«Non è questo il punto! Non ti sembra tutto troppo veloce?» obiettò Kristi.

«È solo romanticismo. Sei troppo giovane per capire. Edwin crede nell’amore vero», replicò la madre scuotendo la testa.

Kristi sospirò. «Mamma, ti prego, rifletti. Potrebbe essere un truffatore.»

«Kristi, basta. Edwin è un brav’uomo!» insistette la madre.

Proprio in quel momento, Edwin si avvicinò con due drink. Kristi, rimasta sola con lui per un momento, non poté più trattenersi.

«Come osi manipolare i sentimenti di mia madre?» lo accusò, ricordandogli quanto visto sul volo.

Il sorriso di Edwin vacillò. «Voglio solo la sua felicità. Non serve ostilità.»

Kristi, furiosa, gli rovesciò addosso il drink. «So chi sei. Non ti permetterò di farle del male», dichiarò.

La madre, vedendo la scena, si precipitò da Edwin. «Kristi, come hai potuto?»

Kristi si rese conto che quella sera non avrebbe potuto convincere sua madre. Ma sapeva che avrebbe trovato il modo di smascherarlo.

Il giorno successivo, Kristi si recò all’ufficio della compagnia aerea per consultare la lista dei passeggeri. Pur senza ottenere i nomi ufficialmente, riuscì a recuperare i dati di Isabella, la donna del volo.

Incontrò Isabella in un hotel e le raccontò tutta la verità. Isabella, sconvolta, confermò di essere stata raggirata: Edwin le aveva chiesto una grossa somma di denaro per una finta emergenza.

Le due decisero di collaborare per smascherarlo.

In un elegante ristorante, Isabella incontrò Edwin fingendo di volerlo aiutare economicamente. Kristi, travestita da cameriera, osservava da lontano.

Durante la cena, con un abile trucco, Kristi riuscì a sottrarre il telefono di Edwin. All’interno trovò prove di numerosi contatti romantici con altre donne.

Mentre tentava di uscire dal bagno con il telefono, Edwin la affrontò, pretendendo la restituzione. Ne seguì un momento di grande tensione, finché Kristi, minacciata, non fu salvata dall’intervento del personale.

Alla stazione di polizia, Kristi fu avvertita: nessuna denuncia formale da Edwin, ma anche nessuna possibilità di continuare la sua indagine privata.

Sua madre, sconvolta e delusa, la ripudiò.

Poco dopo, Kristi e Isabella trovarono una nuova idea: utilizzare il profilo di Edwin sui social per avvertire le sue future vittime.

Il giorno delle nozze, nel piccolo tempio dove la cerimonia stava per iniziare, Kristi si nascose tra gli alberi.

Quando Edwin fu all’altare, una dopo l’altra decine di donne ingannate da lui irruppero nella sala.

«Truffatore!» gridò una donna in abito rosso.

«È un bugiardo!» urlò un’altra.

La confusione fu totale. Una donna gli lanciò addosso una fetta di torta nuziale, altre lo circondarono, colpendolo con borse e fiori.

La polizia intervenne rapidamente, portandolo via.

La madre di Kristi, in lacrime, salì su un’auto senza rivolgerle una parola.

Kristi sapeva che ci sarebbe voluto tempo perché sua madre accettasse la verità, ma era certa di aver fatto la cosa giusta.