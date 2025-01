“Sono furibondo”: Luca Calvani esplode di rabbia al Grande Fratello

Un momento di alta tensione si è verificato al Grande Fratello protagonista Luca Calvani. Durante una conversazione in giardino con Mariavittoria Minghetti, l’attore ha espresso tutta la sua frustrazione e rabbia col termine “furibondo”, accelerando a tal punto che, arrabbiato, ha lasciato la conversazione e si è allontanato con aria selvaggia.





La fonte dell’ira di Luca Calvani Il motivo di quella sua ira riguarda gli eventi che si sono verificati durante la precedente serata, ovvero il ritiro di Jessica Morlacchi dalla casa. L’uscente della settimana, dopo essere stata messa al televoto con Ilaria Galassi e Helena Prestes, ha deciso di lasciare la casa.

Uscendo, la cantante ha affermato di non accettare di essere messa “alla pari” con Helena, opinione la stessa cui ha aggiunto che il lancio di acqua dell’ambasciatrice nei suoi confronti è stata una cosa peggiore di certo non lei. La delusione di Luca Calvani Mariavittoria ha quindi mostrato le immagini a Luca e quest’ultimo ha urlato tutta la sua delusione rispetto al comportamento della Morlacchi. “Lo sai cosa mi inca? Perché lei è tutto opposto. Lo vuole capire sì o no?, Ultimava sempre più visibilmente infastidito e con l’aria sconvolta. “Sono furibondo con lei, perché ha deciso di essere uno schifo quando poteva essere tutto!”.

Con queste parole, Luca si alzava di scatto per lasciare il gruppo e aggiungere rosso in viso “Andiamo a cena, che palle”. La reazione di Mariavittoria Minghetti Mariavittoria Minghetti ha mostrato chiaramente con la faccia inoltre perplessità per l’ingiustificato outburst del collega. L’attore ha anche parlato di questo come “debole” scuse di Jessica, affermando senza pietà che “il fatto è che si è messa lei nell’angolo”.

Certo cosa è il diploma dalla professoressa – la reazione di Luca – ma il punto sull’alto non è cambiato. Questa piccola scintilla aggiunge una nuova intensità alle dinamiche tra i coinquilini del Grande Fratello e promette ulteriori sviluppi nelle prossime puntate. L’atmosfera nella casa si fa sempre più intensa, con la tensione che cresce man mano che l’accento va sempre più alle emozioni coinvolte.