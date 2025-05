“Sono l’ultimo a saperlo. Fan**lo tu e lui”: la reazione di Nek alla scoperta del fidanzato della figlia

Nek ha recentemente condiviso un momento personale che ha sorpreso molti dei suoi fan. Il cantante ha pubblicato sui social un video in cui sua figlia Beatrice gli rivela di essersi fidanzata. Nel video, si può notare chiaramente lo stupore del padre, che non nasconde una certa irritazione per essere stato “l’ultimo a scoprire” la notizia, mentre sua moglie Patrizia Vacondio era già al corrente della situazione.





Nel filmato, Beatrice, che ha ripreso di nascosto il momento della confessione, si è assicurata che il padre fosse nello stato d’animo giusto prima di dargli la notizia. “Ti ricordi quando la mamma ti aveva detto che mi piaceva un ragazzo? In pratica io e questo ragazzo ci siamo messi insieme”, ha rivelato la ragazza. Dopo un lungo silenzio, Nek ha chiesto subito quando fosse successo. La figlia ha risposto: “Noi stiamo insieme da una settimana e mezzo. La mamma lo sa. Lo ha già approvato”.

Il cantante non ha nascosto il suo disappunto per non essere stato informato prima, esclamando: “Cosa aspettavate a dirmelo? Io sono sempre l’ultimo a sapere le cose”. Nonostante l’iniziale sorpresa, Nek ha iniziato a fare domande sul ragazzo: “L’ho visto solo una volta, ma era nascosto. È un bravo ragazzo? Vorrei vedere se non lo fosse”. La sua reazione nervosa è stata evidente quando ha aggiunto ironicamente: “Aspettavate un altro po’ a dirmelo? Quando ti sposerai lo verrò a sapere all’ultimo momento?”.

La conversazione si è conclusa con un momento di leggerezza quando Beatrice ha scherzato dicendo: “Secondo me siamo vicini…”, ma la battuta non è stata accolta bene dal padre, che ha replicato con un’espressione colorita: “Sì, fanc**o tu e lui”.

In passato, Nek aveva parlato apertamente della sua esperienza come padre, sottolineando quanto fosse ansioso riguardo alla crescita di sua figlia. In un’intervista di alcuni anni fa, aveva dichiarato: “Il vero rock’n’roll è diventare genitori”. Beatrice, nata nel 2010 dall’amore con Patrizia Vacondio, è sempre stata al centro dell’attenzione del cantante. Quando era più piccola, si dimostrava molto gelosa del padre: “Non ama condividermi. Quando l’accompagno a scuola preferisce che non entri nell’atrio, vuole evitare che i bambini mi chiedano un autografo”.

Il recente episodio condiviso da Nek sui social ha suscitato grande interesse tra i suoi follower, molti dei quali si sono identificati con la situazione vissuta dal cantante. Con umorismo e trasparenza, Nek ha chiesto supporto ai suoi fan, domandando: “Quanti papà si trovano nella mia situazione?”. La risposta del pubblico non si è fatta attendere, con numerosi commenti di solidarietà e comprensione per il cantante.

Questo momento familiare, sebbene intimo, è diventato un esempio di come le dinamiche genitori-figli possano essere vissute in modo autentico anche sotto i riflettori. Nek, con il suo stile sincero e diretto, continua a condividere frammenti della sua vita quotidiana con il pubblico, dimostrando che anche le celebrità affrontano le sfide comuni della vita familiare.