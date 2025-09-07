Spara a un uccello entrato in casa ma uccide la figlia di 14 anni: arrestato il padre





Un drammatico incidente domestico si è verificato lo scorso 21 luglio a Waterloo, nello Stato dell’Illinois, quando Emma, una ragazza di 14 anni, è stata colpita mortalmente da un proiettile sparato accidentalmente dal padre, David, 34 anni. L’uomo stava cercando di eliminare un uccello che era entrato nella loro abitazione, ma il colpo ha avuto conseguenze tragiche.





Secondo quanto riportato dal rapporto dello Sheriff’s Department della contea di Monroe, David avrebbe agito in maniera imprudente, utilizzando un’arma da fuoco per risolvere il problema dell’uccello. Per evitare possibili rimbalzi del proiettile, l’uomo avrebbe inserito solo il braccio nella stanza, mantenendo la testa fuori dalla porta, prima di premere il grilletto. Il proiettile ha colpito l’uccello, attraversandolo, ed è poi uscito dalla finestra dell’edificio, finendo per colpire la giovane Emma, che si trovava all’esterno.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, che hanno messo in atto le manovre di rianimazione cardiopolmonare (CPR) sul posto, la ragazza è stata successivamente trasportata in un ospedale nell’area di St. Louis. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla e ne hanno dichiarato il decesso.

L’incidente ha sconvolto profondamente la comunità locale e ha portato all’arresto di David il 2 settembre, con l’accusa di uso imprudente di un’arma da fuoco. L’uomo si è consegnato volontariamente alle autorità della contea di Monroe ed è stato successivamente rilasciato in attesa delle udienze. Al momento non è chiaro se abbia già nominato un avvocato per difendersi dalle accuse.

Una seconda persona coinvolta nella vicenda, una donna di 58 anni, è sotto indagine con due accuse: occultamento di omicidio e ostruzione alla giustizia. Tuttavia, il suo ruolo preciso nei fatti non è ancora stato chiarito. Le autorità hanno dichiarato che la donna, identificata come Schwarze, ha annunciato l’intenzione di costituirsi nelle settimane successive all’incidente.

Lo Sheriff’s Department della contea di Monroe ha espresso il proprio dolore per l’accaduto, sottolineando la gravità della perdita: “Non ci sono parole che possano rendere l’idea del dolore e della gravità di questo evento. La morte di un minore è devastante in qualsiasi circostanza.” Inoltre, le autorità hanno ribadito l’importanza di accertare i fatti senza speculazioni: “Pur riconoscendo che l’incidente avrebbe potuto essere evitato, il nostro compito è accertare i fatti e presentarli con integrità, non speculare.”

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle armi da fuoco e sull’importanza di un utilizzo responsabile. La vicenda rimane oggetto di indagine da parte delle autorità locali, che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto quel pomeriggio di luglio.



