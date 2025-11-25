Spara al cane della polizia, Spike, durante un controllo: gli agenti lo uccidono





Sabato 22 novembre, a Burbank, nella Contea di Los Angeles, il cane poliziotto Spike, un Pastore belga Malinois di soli 4 anni, è stato tragicamente ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un normale controllo stradale lungo la Interstate 5. Spike era in servizio nel Dipartimento di Polizia di Burbank da meno di due anni e il suo decesso ha lasciato la comunità e i suoi colleghi profondamente scossi.





L’incidente è iniziato intorno alle 18:40, quando un passeggero di uno dei veicoli fermati è fuggito, risalendo la rampa di accesso della Interstate 5 e scavalcando il muro di cinta dell’autostrada per rifugiarsi in un quartiere residenziale. Mentre gli agenti rimanevano con l’autista del veicolo, altre unità di polizia sono state chiamate per assistere nelle ricerche del fuggitivo. Spike, che aveva 21 mesi di servizio, è stato il primo a localizzare il sospettato. Purtroppo, il sospetto ha aperto il fuoco contro Spike, colpendolo gravemente prima di fuggire a piedi.

Le forze dell’ordine hanno tentato di comunicare con il sospetto, incoraggiandolo a arrendersi pacificamente, ma tutti i tentativi sono falliti. Il sospetto ha iniziato a sparare anche contro gli agenti, colpendo veicoli parcheggiati. In risposta, gli agenti hanno aperto il fuoco, uccidendo il sospetto sul posto. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, Spike è morto a causa delle ferite riportate.

La morte di Spike ha riacceso l’attenzione sul ruolo cruciale e pericoloso dei cani poliziotto nelle operazioni di pubblica sicurezza. I colleghi di Spike lo hanno onorato con un messaggio commovente, affermando: “Spike ha coraggiosamente dato la vita nell’adempimento del suo dovere dopo essere stato colpito da colpi d’arma da fuoco da un sospetto armato.”

Il dolore per la perdita di Spike ha toccato profondamente la comunità e i suoi colleghi. Sales, il suo conduttore, ha descritto Spike come un compagno intelligente e devoto, noto per la sua natura gentile fuori servizio e per la sua tenacia durante le operazioni. In un tributo toccante, Sales ha dichiarato: “Spike ha compiuto il sacrificio supremo, mettendo a repentaglio la sua vita per la sua famiglia. La tua missione è compiuta, eroe. Riposa in cielo, goditi infinite prelibatezze e tutti i bocconi che il tuo coraggioso cuore desidera. Grazie per gli innumerevoli sorrisi che hai portato alla famiglia del Dipartimento di Polizia di Burbank con la tua presenza.”



