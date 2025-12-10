Spasso dalla Gruber! La reazione memorabile di Travaglio mentre il suo tirapiedi indica Draghi come salvatore dell’UE





Osservate attentamente le espressioni facciali dei partecipanti al programma “Che tempo che fa” al solo menzionare il nome di Mario Draghi e i suoi presunti “piani” e “agenda”, prima ancora che Elio Germano scoppi a ridere.





Qualora il Signor Draghi avesse in casa tali individui, potrebbe tranquillamente fare a meno di servizi igienici quali bidet, doccia e vasca da bagno.

Prima della risata di #Travaglio, notate le facce e le espressioni al solo sentire nominare Draghi e i suoi fantomatici “piani” e “agenda” Se Draghi avesse in casa ‘sta gente, potrebbe benissimo fare a meno del bidet, della doccia e della vasca 🤡👅#ottoemezzo pic.twitter.com/0pjP9Neesa — Zerovirgola (@Zerovirgola2) December 10, 2025

Secondo la classifica annuale elaborata da Politico.eu, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato designato come la figura più influente in Europa per l’anno 2026. Il Presidente Trump è stato descritto come “l’onda d’urto transatlantica” e succede al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si era classificata al primo posto nel 2025 e occupa attualmente la nona posizione.

La testata ha giustificato la scelta di Trump affermando: “Quest’anno, nessun’altra persona ha esercitato un’influenza maggiore sull’Europa o all’interno dell’Europa rispetto al Presidente degli Stati Uniti. Questa constatazione ci ha indotto a discostarci da una delle nostre consuetudini. Politico28 include tradizionalmente esclusivamente individui europei, ovvero persone che risiedono o operano nel continente.

Tuttavia, se mai ci fosse stato un momento opportuno per fare un’eccezione, è questo. L’influenza di Trump sulle capitali europee è così pervasiva che le sue decisioni, o le sue esternazioni, hanno avuto un impatto significativo su una vasta gamma di settori, tra cui i bilanci della difesa, la politica commerciale e la politica interna”.

Si tratta, in ogni caso, della certificazione della “morte” dell’Unione Europea, che proprio il Presidente Trump ha criticato duramente nei giorni scorsi. In un’intervista rilasciata a Politico, il tycoon ha definito “deboli” i leader dei Paesi europei, affermando: “Penso che siano deboli, e vogliono essere così politicamente corretti. Non sanno cosa fare. L’Europa non sa cosa fare”. Al secondo posto della classifica di Politico.eu si trova la Premier danese Mette Frederiksen, mentre al terzo posto è collocato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz. Altri cittadini italiani presenti in graduatoria sono l’Amministratore Delegato di UniCredit, Andrea Orcel, che occupa la 25esima posizione, e il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, che si posiziona al 28esimo posto.

Parlando dell’Europa, un campanello d’allarme è stato lanciato anche da Alessandro Cattaneo, Deputato di Forza Italia e Responsabile dei Dipartimenti. “Nessuno mette in discussione l’atlantismo né la nostra vicinanza agli Stati Uniti, anzi, guai se fosse il contrario. Ma è vero che, come afferma Trump in modo diretto, l’Europa deve darsi un’identità”, ha dichiarato ad Agorà. “Trump ha fatto Trump, ma esprime un concetto già espresso, ossia che Bruxelles deve darsi una mossa. Quando Draghi nel rapporto scrive ‘fate qualcosa ma almeno fatelo’, intende prendere una decisione, anche se perfettibile, che risulta sempre migliore di una decisione non presa. Ieri sul Corriere, Tajani ha affermato ‘dobbiamo fare l’Europa’, cioè uno scatto d’orgoglio, andare al di là del guado, e per noi di Forza Italia l’Unione Europea deve diventare un’entità politica più forte che vada oltre anche i sovranismi nazionali”.

Ha successivamente affermato: “L’Italia detiene una responsabilità significativa, con la Signora Giorgia Meloni apprezzata per l’affidabilità dimostrata all’interno del contesto europeo. È imperativo che proseguiamo su questa strada mantenendo solidi rapporti di amicizia con gli Stati Uniti. Attualmente, in Europa operano 27 parlamenti, ciascuno rappresentante di una distinta opinione pubblica con cui ogni leader nazionale è tenuto a confrontarsi. Tale situazione genera una complessità che inevitabilmente rallenta il processo decisionale. Anzi, nella società contemporanea, potremmo persino realizzare eccessivamente a causa di questa complessità, aggravata dalla burocrazia di Bruxelles, che spesso limita l’autonomia delle leadership politiche.”



