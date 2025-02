Stefania del Grande Fratello chiarisce la sua amicizia con Iago, smentendo le voci su una possibile relazione romantica

Nel contesto del Grande Fratello, Stefania ha deciso di fare chiarezza riguardo alla sua relazione con Iago. In una conversazione con i suoi compagni di avventura, Amanda e Federico, ha affrontato le speculazioni circolanti sui social riguardo a un presunto legame romantico tra loro. Nonostante abbiano trascorso del tempo insieme, incluso un’intima cena e una notte nel Tugurio, Stefania ha sottolineato che tra loro esiste solo una grande amicizia.





Durante la cena, i due concorrenti hanno avuto l’opportunità di conoscersi meglio, godendo di un’atmosfera accogliente e piatti deliziosi. La conversazione ha toccato vari argomenti, inclusi i sogni di una relazione profonda. Iago, consapevole della sua natura esigente, ha risposto a una domanda della conduttrice riguardo al suo carattere, affermando di ritenere di avere un temperamento facile, ma di essere anche molto selettivo.

Nonostante le voci che circolano sui social, Stefania ha voluto chiarire la situazione. “È stata una bellissima serata. Iago è sempre un uomo tutto d’un pezzo, non si smuove”, ha spiegato. Quando Amanda ha chiesto se si fossero baciati, Stefania ha risposto con un sorriso: “Certo, tutti ci baciamo qui”, aggiungendo che avevano condiviso un “bacio della buonanotte”. Tuttavia, ha anche rivelato di essersi sistemata nel suo angolo del letto, dichiarando con ironia: “Mi sono mummificata”, e ha scherzato sul fatto che Iago dormisse con quattro cuscini.

Le domande da parte di Amanda non si sono fermate qui. “Ma non c’è stata neanche una carezza?” ha insistito, manifestando aspettative diverse sulla serata. Stefania ha ribadito che non c’è stata alcuna intimità oltre a un buon dialogo e una bella intesa. “Non è colpa di nessuno. Tra noi non è mai scattato nulla. C’è una bella intesa, ma non è mai scattato nulla”, ha chiarito, chiudendo così le speculazioni.

La dinamica tra i concorrenti del Grande Fratello continua a suscitare interesse tra il pubblico, e le interazioni tra Stefania e Iago sono state oggetto di particolare attenzione. Tuttavia, la concorrente ha voluto mettere in chiaro che le voci su un possibile flirt sono infondate. La loro amicizia, sebbene profonda, non ha preso una piega romantica.