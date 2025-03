Stefania Orlando a Beatrice Luzzi: “Sei contro di me da prima del Grande Fratello, fai tutto da sola”

Nel corso della puntata di giovedì 13 marzo del Grande Fratello, si è verificato un acceso confronto tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi nello studio di Cinecittà. Le due concorrenti, già protagoniste di numerosi battibecchi nelle settimane precedenti, sono state chiamate a chiarire le loro posizioni, ma l’incontro ha solo aumentato la tensione tra di loro.





La discussione è iniziata con Beatrice Luzzi, che ha preso la parola dopo la proiezione di alcune clip che mostrano i loro scambi accesi. Luzzi ha espresso il suo disappunto nei confronti di Orlando, definendo il suo comportamento come “un po’ cattivo”. Ha sottolineato che, essendo entrata nel programma dopo tre mesi dall’inizio, Stefania avrebbe dovuto essere più cauta nei suoi giudizi, specialmente riguardo ai sentimenti dei concorrenti come Shaila e Lorenzo. “Hai dato dei giudizi trancianti sui sentimenti, su cui bisogna andare cauti,” ha affermato Beatrice, aggiungendo che le critiche di Stefania sono state distruttive e non costruttive.

In risposta, Stefania Orlando ha difeso il suo operato, sostenendo che l’astio di Luzzi nei suoi confronti risalisse al periodo in cui era lei stessa una concorrente del reality. “Prima di esprimere un’opinione ho aspettato un mese,” ha dichiarato Orlando, evidenziando come il suo approccio fosse stato analitico e non cattivo. Ha criticato Beatrice per aver appoggiato Shaila nel definirla “cattiva”, affermando che tale attacco fosse personale e premeditato. “Credo che tu sia stata molto, ci abbia messo il carico, perché tu ce l’hai con me da prima che io entrassi nel Grande Fratello,” ha aggiunto Stefania.

Beatrice Luzzi, non soddisfatta della risposta, ha continuato a insistere sulla sua opinione riguardo a Stefania. “È la prima volta che ci vediamo, ma ho capito chi tu sia,” ha affermato, accusando Orlando di commentare negativamente il suo percorso all’interno della casa. Luzzi ha criticato il modo in cui Stefania motivava i suoi giudizi, insinuando che potesse facilmente cambiare idea e dire il contrario.

Il dibattito ha preso una piega più intensa quando Cesara Buonamici, presente in studio, è stata interpellata da Alfonso Signorini. La giornalista ha dichiarato di schierarsi dalla parte di Stefania, esprimendo il suo disappunto per il disprezzo mostrato nei confronti di chi ha opinioni diverse. “Non mi piace il disprezzo per persone che la pensano in maniera diversa da te,” ha detto Buonamici, sottolineando l’importanza di una discussione rispettosa.

Beatrice Luzzi ha reagito a queste affermazioni, ribadendo che non era sua intenzione creare una tifoseria e che le sue opinioni erano basate su ciò che le era stato chiesto. Ha anche fatto riferimento a episodi in cui Stefania avrebbe pianto dopo essere stata criticata, provocando la reazione di Orlando, che ha chiesto di vedere le clip in cui si mostrava vulnerabile.

La tensione ha raggiunto un punto culminante quando Signorini ha invitato Stefania a lasciare lo studio e tornare in casa, mentre il pubblico applaudiva. Luzzi, con una battuta sarcastica, ha chiesto se il pubblico fosse stato pagato per applaudire, ricevendo una risposta secca da Signorini: “Non mi risulta, a te pare che lo abbiano fatto?”.

Questo scambio di battute ha messo in evidenza la frattura tra le due donne e il clima di competizione all’interno del reality. La puntata ha offerto uno spaccato delle dinamiche interne al Grande Fratello, evidenziando come le relazioni tra i concorrenti possano rapidamente deteriorarsi e dar vita a conflitti accesi.