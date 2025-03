Stefania Orlando ha parlato dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello, esprimendo gratitudine ai fan e commentando la sua esperienza nel reality

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5, Stefania Orlando ha ufficialmente lasciato la casa, segnando un momento significativo nel corso del programma. Durante la trentanovesima puntata, condotta da Alfonso Signorini, il risultato del televoto ha visto Stefania in competizione con Chiara Cainelli e Helena Prestes. Prima che il conduttore annunciasse il verdetto, Stefania aveva già anticipato: “Esco io Alfonso, stasera”. La sua certezza si è rivelata fondata, soprattutto dopo alcuni scontri accesi avuti con Giglio, Shaila e l’opinionista Beatrice Luzzi.





Una volta arrivata in studio, Stefania ha potuto riabbracciare i suoi ex compagni di avventura, tra cui Iago Garcia, con il quale aveva instaurato un legame speciale, che però non si era mai trasformato in una relazione amorosa. I due hanno immortalato il momento con un selfie che ha suscitato entusiasmo tra i loro fan.

Dopo la sua eliminazione, Stefania Orlando ha deciso di rompere il silenzio attraverso i social media. In una Instagram story, ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che l’hanno sostenuta durante il suo percorso nel reality. Dalla sua casa, ha dichiarato: “Ragazzi, ragazze, sono tornata finalmente a casa. La mia casa che sembra tanto piccola rispetto a quella del GF. Volevo ringraziarvi di tutto. Ho letto già qualche commento bellissimo, vi ringrazio per avermi seguita, vi ringrazio per avermi sostenuta e per avermi capita. Ci vediamo domani con più calma. Adesso provo a mettermi sul mio letto senza telecamera. Vi voglio bene, ciao”, chiudendo il messaggio con un bacio virtuale per i suoi sostenitori.

La reazione dei fan è stata immediata e calorosa. Sotto un post pubblicato dalla pagina Instagram Mai dire gossip, gli utenti si sono mobilitati per esprimere il loro affetto e supporto a Stefania. Tra i commenti, si legge: “Sei stata grande Stefania. Sei uscita da gran Signora”, e “Sei fantastica, sei uscita con eleganza come sempre!! Non te lo meritavi”. Molti hanno sottolineato il valore e l’integrità della concorrente, affermando: “Le persone perbene ti hanno capita! Grande Stefy”, e “Ciao Stefy. Bentornata. Sei stata una concorrente preziosa. Ci mancherai”.

Altri commenti hanno messo in evidenza le difficoltà affrontate durante il suo soggiorno nella casa, come ad esempio: “Come hai fatto a resistere in mezzo a tanta ignoranza, maleducazione e pochezza rimarrà un mistero io sarei scappata prima. Grande Stefy”. Alcuni fan hanno anche fatto riferimento alla competizione, affermando: “Sei grande Stefania, purtroppo sei capitata in una pessima edizione, i migliori fuori, quelli alquanto discutibili dentro”.

In particolare, un utente ha commentato: “Non è giusto”, evidenziando la frustrazione per la sua eliminazione, mentre un altro ha detto: “Non sei uscita per colpa nostra, ma per le truffe BOT pro la falsa bambina Zeudi”, facendo riferimento al supporto massiccio ricevuto da Zeudi e dagli Shailenzo, i fan di Shaila, che hanno votato in massa per Chiara. Questo ha suscitato ulteriori polemiche, poiché Chiara, solo due giorni prima, aveva ottenuto un misero 0,59% di voti senza il sostegno dei fandom.