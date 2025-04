Stefano De Martino debutta in prima serata con “Affari Tuoi” in versione VIP: tra gli ospiti Izzo, Paolantoni e Brancale

Il 2 maggio, Stefano De Martino tornerà in prima serata su Rai1 con una versione VIP di Affari Tuoi, dopo il successo ottenuto con la conduzione quotidiana del programma e di Stasera tutto è possibile su Rai2. Questa puntata speciale vedrà la partecipazione del cast di STEP e di diversi cantanti che si esibiranno dal vivo, creando un’atmosfera musicale unica.





Tra gli ospiti attesi ci sono Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia e Peppe Iodice, tutti amici di De Martino. Inoltre, Federica Nardi, Serena Brancale, Stash dei Kolors e Sal Da Vinci si uniranno alla serata, offrendo intermezzi musicali con canzoni dall’ultimo Sanremo, come “Anema e Core”, “Tu con chi fai l’amore” e “Rossetto e caffè”.

Stefano De Martino è ormai considerato il caso televisivo dell’anno. Il suo approdo alla conduzione di Affari Tuoi ha generato inizialmente qualche preoccupazione per il confronto con il precedente conduttore, Amadeus. Tuttavia, i dati di ascolto hanno rapidamente dissipato ogni dubbio, facendo di De Martino una figura centrale nella programmazione della tv pubblica.

Con questa prima serata, Rai1 intende consolidare il successo di De Martino, preparando il terreno per un futuro sempre più presente nel prime time della rete. Si vocifera che la rete abbia in programma un approdo definitivo in prima serata per De Martino nella prossima stagione autunnale, grazie ai risultati positivi ottenuti sia con Affari Tuoi che con Stasera Tutto è Possibile su Rai2, dove la puntata finale dell’8 aprile ha raggiunto il 18% di share.

Inoltre, il successo di De Martino potrebbe portare a un prolungamento della stagione regolare di Affari Tuoi. Secondo anticipazioni di Fanpage.it, la chiusura prevista per il 1° giugno potrebbe essere estesa fino alla fine di giugno, con la produzione di circa 20 puntate aggiuntive.

Questa strategia riflette la fiducia della rete nelle capacità di Stefano De Martino di attrarre il pubblico e mantenere alti gli ascolti. La serata del 2 maggio rappresenta un’occasione per celebrare questo successo e per offrire al pubblico un’esperienza televisiva ricca di talento e intrattenimento.