Stefano De Martino, dopo aver annunciato l’addio a “Stasera tutto è possibile”, resta alla guida del programma grazie a trattative e decisioni strategiche

Un colpo di scena inaspettato ha coinvolto Stefano De Martino, conduttore di “Stasera tutto è possibile”, il programma di successo in onda su Rai2. Nonostante l’annuncio del suo addio durante l’ultima puntata dell’8 aprile 2025, il presentatore napoletano ha deciso di rimanere al timone dello show per un’altra stagione. Questa decisione è arrivata dopo intense trattative e riflessioni che hanno ribaltato la sua iniziale intenzione di lasciare il programma.





Durante l’ultima puntata, De Martino aveva salutato il pubblico con evidente emozione, lasciando intendere che si trattasse di un addio definitivo. “È stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia”, aveva dichiarato con la voce rotta dall’emozione. Tuttavia, nelle settimane successive, un serrato lavoro dietro le quinte ha portato a un cambio di rotta.

La decisione di De Martino è stata influenzata da diversi fattori. Da un lato, il cast del programma, in particolare Francesco Paolantoni, aveva espresso preoccupazione per la possibile perdita della “magia” che si era creata nel gruppo. In un’intervista a Fanpage.it, Paolantoni aveva chiaramente affermato: “Senza Stefano non c’è il gruppo”. Dall’altro lato, la Rai e la produzione hanno fatto leva sul grande successo ottenuto dal programma sotto la sua conduzione, rendendo evidente l’importanza della sua presenza per mantenere alti gli ascolti.

Un elemento cruciale che ha pesato sulla scelta di De Martino è stato il suo contratto con Rai2. Sebbene il conduttore avesse manifestato il desiderio di esplorare nuovi format e affrontare sfide creative diverse, la rete ha preferito puntare sulla continuità di un prodotto che si è dimostrato vincente. Il format di “Stasera tutto è possibile” ha raggiunto livelli di popolarità mai visti prima grazie all’approccio fresco e coinvolgente del conduttore, che ha saputo creare una sintonia speciale con il cast fisso.

Inizialmente, De Martino aveva considerato l’idea di passare il testimone a nuovi volti, individuando nei membri dei The Jackal, in particolare Ciro Priello e Fabio Balsamo, i potenziali eredi del programma. Questa scelta avrebbe rappresentato un segnale della sua volontà di investire su nuovi talenti e dare spazio a giovani promesse della televisione italiana. Tuttavia, la produzione ha preferito mantenere la formula attuale, ritenendo che fosse la strategia migliore per garantire il successo del programma.

La permanenza di De Martino rappresenta una scelta pragmatica da parte della Rai, che ha deciso di seguire il trend consolidato del pubblico piuttosto che rischiare con un cambiamento radicale. Sebbene questa decisione possa aver limitato temporaneamente le ambizioni creative del conduttore, essa assicura continuità a un prodotto che ha dimostrato di funzionare perfettamente e di conquistare una vasta fetta di telespettatori affezionati.

Questo dietrofront clamoroso dimostra ancora una volta quanto il mondo della televisione possa essere imprevedibile e quanto le dinamiche interne possano influenzare le decisioni dei protagonisti. Per Stefano De Martino, questa nuova stagione rappresenta non solo una conferma del suo talento come conduttore, ma anche un’opportunità per consolidare ulteriormente il legame con il pubblico e con il cast del programma.