“Sto male per loro e ho paura”: Shaila Gatta in crisi al Grande Fratello, sfogo emozionante con Lorenzo

Shaila Gatta, concorrente di Grande Fratello, sta attraversando un momento di profonda crisi. Fin dall’inizio del reality, la ballerina è stata al centro dell’attenzione, sia per la sua relazione con Lorenzo, che per gli scontri con altri concorrenti come Helena, Javier e Iago. Tuttavia, recentemente, è stata protagonista di un momento di grande fragilità, rivelando la sua sofferenza legata al rapporto con i suoi genitori.





Shaila ha ammesso di sentirsi ferita dal giudizio di sua madre, che ha più volte espresso delle perplessità sulla sua relazione con Lorenzo. La madre di Shaila, Luisa, è entrata nella Casa del Grande Fratello in due occasioni per confrontarsi con la figlia, consigliandola di mettere se stessa e il suo percorso al primo posto. Nonostante il consiglio, Shaila non ha seguito questa strada, e la sua preoccupazione per come i suoi genitori la vedono continua a pesare su di lei.

“Non mi pesa il giudizio della gente, ma quello che mia mamma mi ha detto venendo qua,” ha spiegato Shaila a Lorenzo, visibilmente commossa. “Le uniche persone su cui puoi contare davvero sono i tuoi genitori, quelli da cui speri sempre di ricevere fiducia e affetto”.

Il dolore di Shaila e la mancanza di supporto

Shaila ha raccontato che ogni volta che vede dei gesti come le lettere firmate dalla madre o dalla sorella, sente un colpo al cuore. “Mi fa stare male! Sto male!”, ha rivelato la ballerina. Questi piccoli gesti, che per molti potrebbero sembrare banali, rappresentano per lei una fonte di sofferenza. “La mia mamma dovrebbe supportarmi e accettarmi per quella che sono, essere fiera del coraggio che ho,” ha aggiunto, mettendo in evidenza il dolore per la mancanza di supporto che sente.

Shaila ha poi ribadito a Maxime in cucina quanto la mancanza di comprensione da parte di sua madre la faccia soffrire. “Se voglio soffrire, litigare, insultare Lorenzo, va bene così! Quale rapporto è nato perfetto? Nessuno!”. Questa riflessione ha reso ancora più chiaro quanto Shaila stia cercando di fare i conti con il giudizio dei suoi cari e con la propria crescita personale all’interno della Casa.