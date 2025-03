Strangola la madre col foulard, la figlia ai carabinieri: “Credevo di poterla accudire da sola, mi sono sbagliata”

Una controversa dichiarazione dello YouTuber Nick Yardy, 29 anni, ha scatenato un acceso dibattito tra i moralisti del Web e oltre. Yardy ha rivelato al pubblico: “Ho detto al mondo che ho messo incinta la mia ragazza e sua madre nello stesso momento… Non me ne pento e condividiamo ancora il letto”. Questa affermazione ha generato un’ondata di disgusti e critiche tra gli utenti, come riportato dal Daily Mail.





La situazione coinvolge Jade, 22 anni, e sua madre Dani, 44 anni, entrambe in attesa di un bambino. Tuttavia, la verità è emersa successivamente. In un’intervista esclusiva al Daily Mail, Yardy ha dichiarato: “Non ci sono bambini. È solo uno sketch. In realtà non è reale. Le persone che mi seguono cercano solo intrattenimento e non credo che ci credano davvero”.

Nonostante ciò, Yardy ha insistito sulla veridicità della sua relazione a tre con madre e figlia, affermando che questa storia prosegue da quasi due anni. Ma come si è sviluppata questa narrazione? In un video di YouTube pubblicato il mese scorso, intitolato “Siamo incinte”, Jade ha affermato di essere incinta della sua bambina, mentre Dani ha dichiarato di aspettare un bambino da Yardy, specificando che entrambe erano rimaste incinte a distanza di sole due settimane.

Nel video, entrambe indossavano abiti premaman coordinati e tenevano le mani di Yardy mentre lui massaggiava le loro pance. Jade aveva commentato: “Non capita spesso che una mamma e una figlia siano incinte nello stesso momento, figuriamoci dallo stesso uomo, ma non vorremmo che le cose andassero diversamente”. Dani aveva aggiunto: “Non pensavo che alla mia età sarei potuta rimanere di nuovo incinta. Ma è un miracolo. Il nostro bambino è miracoloso”. Yardy aveva concluso l’argomento affermando: “Due bambini miracolosi”.

Tuttavia, la maternità era solo una finzione: “Faccio molte parodie diverse online, solo per scopi di intrattenimento, per far ridere la gente”, ha spiegato Yardy, cercando di giustificarsi. Le reazioni, però, sono state estremamente critiche.

Cosa ne pensano le dirette interessate? Jade ha dichiarato: “Io e mia madre siamo persone che cercano di compiacere gli altri. Ci sono molte persone che pensano che io sia la giovane innocente e mentre mia madre è orribile. Ma non è così, è la mamma migliore di sempre. È molto più timida e ha dovuto affrontare la negatività che ci è piombata addosso, le persone non la supportano. Si sente un po’ triste per questo”.

La situazione ha sollevato interrogativi su come i contenuti di intrattenimento possano influenzare la percezione del pubblico e le dinamiche familiari. Yardy ha creato una narrazione che, sebbene avesse l’intento di divertire, ha portato a fraintendimenti e polemiche. La sua affermazione di aver messo incinta due donne contemporaneamente ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, generando reazioni contrastanti.

In un’epoca in cui i contenuti virali possono diffondersi rapidamente, la responsabilità di chi crea contenuti diventa cruciale. Yardy ha cercato di spiegare che il suo intento era puramente satirico, ma il messaggio che è giunto al pubblico è stato interpretato in modo diverso, evidenziando le sfide legate alla comunicazione online.

La vicenda di Nick Yardy, Jade e Dani serve da monito su come le affermazioni fatte per intrattenimento possano avere conseguenze reali e suscitare reazioni forti. Mentre il mondo del web continua a discutere su questo argomento, il futuro delle relazioni e delle dinamiche familiari nel contesto dei social media rimane un tema di grande attualità.