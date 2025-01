“Subito fuori dall Grande Fratello”: la famiglia di Jessica Morlacchi chiede la squalifica di Helena Prestes dopo l’alterco

La tensione al Grande Fratello è aumentata dopo una violenta lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, che ha scatenato la reazione non solo dei fan, ma anche della famiglia di Jessica. I familiari della cantante, attraverso un post su Instagram, hanno chiesto la squalifica immediata di Helena, accusandola di comportamenti inaccettabili e chiedendo che vengano presi provvedimenti.





Le critiche alla condotta di Helena

Il conflitto tra le due concorrenti ha raggiunto livelli estremi durante una discussione accesa, in cui Jessica ha ripetutamente insultato Helena. La famiglia di Jessica ha commentato su Instagram: “Questo non basta per squalificare Helena dal gioco? La sua condotta non è solo scorretta, ma compromette l’essenza di correttezza e rispetto che dovrebbe caratterizzare la competizione. Chiediamo provvedimenti adeguati per tutelare tutti i partecipanti”, sottolineando che l’incidente merita una risposta decisa.

Il pubblico diviso: le critiche a Jessica

Mentre i familiari di Jessica esprimono il loro disappunto, il pubblico si è diviso tra chi difende e chi attacca la concorrente. Alcuni utenti sui social hanno dichiarato: “Ma non avete nemmeno un po’ di vergogna a sentire quello che dice Jessica? Se davvero volete aiutarla, fatela uscire dalla casa, è evidente che ha problemi di comportamento.” Molti, infatti, accusano Jessica di essere una provocatrice seriale, sostenendo che le sue azioni abbiano messo Helena in una posizione di esasperazione emotiva.

Le parole di Jessica, pronunciate durante la discussione del 3 gennaio, non sono passate inosservate. “Stai zitta, non sai nemmeno com’è fatto il pane, guardalo bene e mangia”, ha detto riferendosi a Helena, con un chiaro riferimento razzista alla sua nazionalità e alla sua infanzia. Molti utenti sui social hanno definito queste parole come “razziste”, “xenofobe” e “disgustose”, chiedendo che vengano presi provvedimenti seri nei suoi confronti.

Sui social, la discussione si è intensificata, con numerosi utenti che chiedono la squalifica di Helena per il suo comportamento violento e altri che criticano aspramente Jessica, suggerendo che sarebbe opportuno allontanarla dalla casa. Alcuni commenti esprimono il desiderio di vederla in una “casa di cura” per ricevere supporto psicologico. Il clima all’interno del Grande Fratello si fa sempre più teso, con i fan e le famiglie coinvolte in questa accesa polemica.