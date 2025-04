Mio suocero mi ha regalato un cuscino per il mio compleanno – sono rimasta scioccata nel scoprire le sue vere intenzioni

Quando un pacco misterioso arrivò a casa nostra, sia io che Josh rimanemmo perplessi nello scoprire che il mittente era suo padre, assente da anni.

Ma la situazione prese una piega ancora più strana quando Josh trovò, all’interno del regalo — un magnifico cuscino ricamato — una scatola che emetteva un ticchettio inquietante.

Scoppiò un confronto, e Josh si ritrovò faccia a faccia con una verità che aveva sempre evitato.

Doveva perdonare suo padre, o far finta che quel legame non fosse mai esistito?





Josh aveva appena portato la nostra figlia Emily a fare una passeggiata in giardino quando il campanello suonò, annunciando l’arrivo di un corriere.

«Ho un pacco per voi,» disse l’uomo, porgendomi una scatola.

Firmai e la portai in cucina.

Era il nostro terzo anno di matrimonio, e Josh aveva l’abitudine di farmi delle sorprese.

«Volevo solo sorprenderti, Kate,» mi aveva detto una volta, sdraiati sul divano. «Piccoli gesti, niente di che.»

Quindi, naturalmente, pensai fosse un regalo da parte sua.

Presi un paio di forbici e tagliai il nastro spesso.

All’interno c’era un cuscino splendidamente ricamato, con un biglietto che spuntava dal lato. Era davvero perfetto per il salotto.

«Buon anniversario di matrimonio, Josh e Kate! – Taylor»

Per un attimo, rimasi colpita dal gesto.

Poi ricordai che Josh non avrebbe mai accettato un regalo da suo padre.

«Ehi, che cos’è questo?» chiese Josh, entrando in cucina con Emily sulle spalle. «Abbiamo ordinato qualcosa?»

«È un regalo,» risposi. «Da parte di tuo padre.»

Josh mi strappò il biglietto dalle mani, leggendolo in silenzio.

Sapevo quanto fosse complicato il loro rapporto.

Taylor aveva abbandonato Josh e sua madre quando lui aveva appena sette anni, scegliendo un’altra donna.

Josh me ne aveva parlato una sera a cena.

«Un padre dovrebbe scegliere suo figlio, Kate. Ma lui ci ha lasciati. Non è così che si fa.»

Capivo il suo dolore. Tutto ciò che aveva sempre voluto era un padre presente.

Ma Taylor aveva fatto scelte diverse.

«Diceva che mia madre era troppo severa. Aveva un lavoro, ma viveva sempre sul filo — imbrogli, debiti, gioco d’azzardo. Poi un giorno ha preso le sue cose… e se n’è andato.»

«Come facevi a sapere tutte queste cose da bambino?» gli chiesi scioccata.

«Le ho scoperte crescendo,» rispose, versandosi un bicchiere di whisky.

Dopo quell’abbandono, Josh non parlò più con suo padre per anni.

Fino a un anno prima del nostro matrimonio.

Taylor aveva saputo delle nozze tramite conoscenti, e pensò fosse l’occasione per riallacciare i rapporti.

Ma Josh rifiutò.

«Non lo voglio al nostro matrimonio. Potrebbe solo rovinare tutto. Conoscendolo, magari arriva inseguito da qualcuno a cui deve dei soldi.»

Quando nacque Emily, Taylor cercò di nuovo un contatto.

«Non voglio che stia con noi. Non voglio che si avvicini a nostra figlia. Quest’uomo porta solo guai,» diceva Josh stringendola tra le braccia.

E così fu.

Fino a quel giorno.

Josh prese il cuscino, lo osservò con attenzione, lo portò all’orecchio e sgranò gli occhi.

«Non possiamo tenerlo!» esclamò, correndo fuori e lanciandolo sul prato dietro casa.

«Josh, che succede?!» gridai, lasciando Emily nel seggiolone.

«Fa tic-tac, Kate! C’è qualcosa dentro. Sta architettando qualcosa.»

Mi avvicinai titubante, mi chinai e… sì, sentii anche io un leggero ticchettio.

«Prendi il telefono e filma tutto,» disse Josh. «Nel caso ci sia qualcosa di illegale.»

Con mani ferme, squarciò il cuscino. Dentro c’era una piccola scatola con un timer.

«Che diavolo è questa roba?» sussurrai, con un brivido lungo la schiena.

«Chiamiamolo,» disse Josh. «Voglio sentire la verità.»

Composi il numero di Taylor. Rispose con tono allegro.

«Ciao Kate! Avete ricevuto il mio pacco? Non sapevo cosa regalarvi…»

«C’è una scatola dentro il cuscino. Fa rumore. Cos’è?» chiese Josh, diretto.

«È un regalo, niente di più. Il timer è per farla aprire nel giorno giusto. C’è qualcosa dentro, davvero.»

Josh prese il telefono.

«Cosa c’è lì dentro, papà? È legale? Possiamo fidarci di te?»

«Non vi farei mai del male. Voglio solo farvi un dono.»

«Allora sparisci dalle nostre vite,» disse Josh, freddo.

«Aspettate. Aprite la scatola, vi prego,» implorò Taylor.

Josh chiuse la chiamata. Lo guardai. Era combattuto.

«Cosa vuoi fare?» gli chiesi.

«Apriamola,» suggerii. «Se voleva farci del male, non ci avrebbe nemmeno avvisati. Va tutto bene.»

Josh annuì.

«Ma registra tutto.»

Ripresi il telefono. Josh aprì la scatola…

e dentro c’era un assegno da 100.000 dollari.

Rimase a fissarlo, scioccato.

«Cosa sta cercando di fare?» mormorò. «Non può essere denaro pulito.»

In quel momento, Taylor richiamò.

«Abbiamo trovato l’assegno. Perché l’hai fatto?» chiesi io.

«Perché sto morendo, Kate,» rispose con voce calma. «So di aver sbagliato. Josh mi odia, ma quei soldi sono per voi. Se non li vuole, usateli per Emily. Nessuno deve sapere che vengono da me.»

Entrai in casa. Emily era ancora lì, tranquilla a mangiare la frutta.

Josh mi seguì.

«Se sei davvero malato, papà… dobbiamo parlare. Ma niente più giochi,» disse, prendendo il telefono.

«Grazie, Josh. Dimmi solo quando sei pronto,» rispose Taylor.

Fissammo un incontro al parco vicino casa.

Il giorno stabilito, Josh era nervoso, camminava avanti e indietro.

Quando Taylor arrivò, era visibilmente indebolito.

«Mi dispiace per tutto. Sono stato un pessimo padre. Ma voglio usare quel poco tempo che mi resta per rimediare.»

Josh respirò profondamente.

«Non sarà facile, papà. Ma… sono disposto a provarci. Per Emily. Così un giorno saprà che suo nonno ha fatto qualcosa di buono per lei.»

Mentre loro parlavano, io preparavo il picnic.

Pensavo che, in fondo, qualunque cosa accada… si può sempre iniziare da un pasto insieme.

Uscendo dal parco, Josh mi strinse la mano.

Sembrava più leggero, come se si fosse liberato da un peso enorme.

«Alla fine, forse quel cuscino è stata una buona cosa,» disse con un sorriso incerto.

Da quel giorno… le cose non potevano che migliorare, giusto?