Suv fermo sui binari travolto da un treno: l’autista riesce a scappare poco prima dello schianto

Un incidente spettacolare e pericoloso in Utah: un SUV rimane intrappolato sui binari e viene distrutto da un treno passeggeri. Ecco cosa è successo.





Un incidente ferroviario che ha dell’incredibile ha avuto luogo a Layton, negli Stati Uniti, lasciando tutti con il fiato sospeso. La scorsa settimana, un SUV bianco è stato colpito da un treno passeggeri della Utah Transit Authority (UTA), ma fortunatamente il conducente è riuscito a salvarsi appena in tempo. L’intera scena, catturata sia dalla cabina del treno che dalle telecamere di sicurezza, è diventata virale sui social media, attirando l’attenzione di migliaia di utenti.

Le riprese mostrano il treno avanzare a velocità sostenuta verso un passaggio a livello, mentre il clacson suona insistentemente per avvisare della sua presenza. In mezzo ai binari, un SUV blocca parzialmente la via ferrata. Nonostante i tentativi disperati di frenare, il convoglio non riesce a evitare l’impatto, distruggendo completamente la parte anteriore del veicolo.

Ma cosa ha portato il SUV in quella posizione così pericolosa? Le immagini delle telecamere di sicurezza forniscono una spiegazione più dettagliata. Il SUV, mentre si avvicinava al passaggio a livello, è stato spinto da un pickup bianco che lo seguiva. Questo lo ha costretto a superare la sbarra abbassata e le luci rosse lampeggianti. Il conducente ha quindi tentato di fermarsi, ma le ruote posteriori sono rimaste incastrate tra le rotaie.

In una scena di pura tensione, il guidatore ha provato una manovra disperata: ha inserito la retromarcia nel tentativo di liberare il veicolo. Tuttavia, nel farlo, ha colpito la sbarra, bloccando parzialmente i binari anche con le ruote anteriori. Resosi conto dell’imminente arrivo del treno, il conducente ha deciso di abbandonare il SUV e mettersi in salvo.

Pochi istanti dopo, il treno ha travolto il veicolo, scaraventandolo contro la sbarra e distruggendolo completamente. La scena è stata tanto spettacolare quanto spaventosa, ma per fortuna non ci sono state vittime.

Questo incidente mette in luce l’importanza di rispettare le regole di sicurezza ferroviaria, specialmente in prossimità dei passaggi a livello. È fondamentale prestare attenzione ai segnali visivi e sonori per evitare tragedie simili.

L’episodio ha generato un acceso dibattito online, con molti utenti che si sono chiesti se l’incidente potesse essere evitato. Le autorità locali stanno ora indagando sull’accaduto per determinare eventuali responsabilità.

Un evento che ricorda quanto sia cruciale mantenere alta l’attenzione alla guida e rispettare le normative stradali, soprattutto quando si tratta di attraversamenti ferroviari.