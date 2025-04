Tavoli lanciati in pizzeria e poi la sparatoria: così hanno perso la vita Salvatore, Massimo e Andrea a Monreale

Una tragica sparatoria ha sconvolto la comunità di Monreale, un comune vicino a Palermo, dove tre giovani hanno perso la vita dopo un violento conflitto scoppiato nelle vicinanze di una pizzeria nel centro della città. Gli spari che hanno messo fine alla vita dei ragazzi sono stati attribuiti a due giovani residenti nel quartiere palermitano Zen. Si ipotizza che siano stati loro a colpire mortalmente i tre ventenni del luogo durante la notte tra sabato e domenica.





La Procura di Palermo, sotto la guida di Maurizio de Lucia, ha avviato un’indagine, coordinata dal pubblico ministero Felice De Benedittis. Tra le vittime, una persona potrebbe essere stata coinvolta accidentalmente mentre si trovava nei pressi della pizzeria.

Le motivazioni dietro la sparatoria sembrano essere di natura futile. Le prime vittime identificate sono Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, rispettivamente di 23 e 25 anni. Il terzo giovane deceduto è Andrea Miceli, 26 anni, che è arrivato in ospedale in condizioni critiche. L’incidente si è verificato davanti a numerosi testimoni; alcuni di loro hanno riferito che il conflitto è iniziato quando alcuni individui stavano cercando di rubare dei motorini davanti a uno dei locali, provocando la reazione dei giovani di Monreale.

Oltre ai tre ragazzi deceduti, altre due persone sono rimaste ferite. La sparatoria è avvenuta in via Benedetto d’Acquisto, non lontano da piazza Duomo. Gli altri due giovani feriti, di 33 e 16 anni, sono stati ricoverati in ospedale con gravi lesioni. Prima degli spari, sembra che ci sia stata una rissa che ha coinvolto bastoni e bottiglie, con il lancio di tavoli.

Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona hanno registrato l’accaduto; le immagini saranno esaminate dalle forze dell’ordine che stanno investigando su quanto accaduto. Dopo la diffusione della notizia della morte dei tre giovani, parenti e amici delle vittime si sono radunati davanti alla camera mortuaria dell’ospedale Civico. Al momento, si attende di conoscere l’evoluzione delle condizioni di salute degli altri due ragazzi ricoverati.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, e le autorità stanno cercando di fare luce sugli eventi che hanno portato a questa tragedia. Le indagini proseguiranno per determinare le responsabilità e le motivazioni dietro l’incidente, mentre si cerca di garantire giustizia per le vittime e le loro famiglie.

Il quartiere Zen di Palermo è noto per essere un’area complessa, con problematiche sociali che spesso sfociano in episodi di violenza. Questa sparatoria ha riacceso l’attenzione su tali problematiche, evidenziando la necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei residenti.

Le autorità locali stanno collaborando con le forze dell’ordine per garantire che i responsabili vengano identificati e perseguiti secondo la legge. Nel frattempo, la comunità di Monreale cerca di affrontare il dolore e la perdita causati da questo tragico evento.