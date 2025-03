Tensione nella Casa del Grande Fratello: Shaila Gatta sfoga la sua frustrazione per le pulizie e critica i suoi coinquilini, scatenando un acceso dibattito sui social

Un clima di malcontento ha pervaso la Casa del Grande Fratello, dove Shaila Gatta, dopo la nomina di Zeudi come terza finalista, ha deciso di esprimere il suo disappunto. La concorrente, nota per il suo passato come velina di Striscia la Notizia, ha manifestato il suo disagio per non essere stata riconosciuta dal pubblico come finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini.





In un momento di sfogo, Shaila si è confrontata con le sue amiche Zeudi e Chiara, lamentandosi della situazione e della pressione emotiva che stava vivendo. Dopo questo confronto, ha preso l’iniziativa di pulire la casa, che appariva in condizioni di disordine. Durante le pulizie, Shaila ha espresso la sua frustrazione nei confronti dei coinquilini, accusandoli di non contribuire agli sforzi per mantenere l’ambiente ordinato.

La ballerina ha dichiarato a gran voce: “Sono stufa! Non c’è una persona che si è degnata di fare mezza cosa, mi sono rotta il cao. Sti quattro cretini, nullafacenti di mea, viziati di me**a. Ma che schifo!” Questo sfogo è avvenuto mentre stava pulendo il bagno e Lorenzo, uno dei concorrenti, si trovava seduto senza offrire aiuto. La sua frustrazione è emersa ulteriormente quando ha detto: “Sì ho fatto tutto da sola! Ma è assurdo che nessuno faccia nulla. Nessuno si prende la briga di sistemare una casa in cui si vive in undici”.

Shaila ha continuato a lamentarsi, descrivendo i suoi coinquilini come “dei ricottari” e sottolineando che ci sono sempre scuse per non pulire. Ha aggiunto: “Io oggi ho lavato, ho pulito, sistemato, ho cucinato, ho fatto tutto. E ho fatto tutto perché sono una persona pulita e civile”. Le sue parole, pronunciate a voce alta, hanno attirato l’attenzione degli altri residenti della Casa, creando un clima di tensione.

Sui social media, le reazioni al suo sfogo sono state contrastanti. Alcuni utenti hanno difeso Shaila, affermando che le sue lamentele erano giustificate, mentre altri hanno criticato la sua reazione, sostenendo che non fosse l’unica a occuparsi delle pulizie. Un commento su X ha messo in discussione la sua versione dei fatti, scrivendo: “Cara Shaila, anche Helena ha fatto il bagno 2 giorni fa… ma non ha fatto tutte ste storie da paladina delle pulizie e offendendo gli altri come fai tu”.

Altri commenti hanno evidenziato che Shaila sembrava particolarmente nervosa per la sua mancata qualificazione alla finale e che il suo comportamento potesse essere influenzato da questa frustrazione. “Si lamenta per le pulizie che Helena e Javier fanno sempre a differenza della sua amica Chiara, per me è nervosa per altro…”, ha scritto un utente.

La tensione generata dalla situazione ha portato a un dibattito animato tra gli spettatori del programma. Molti hanno notato che Shaila ha spesso rivolto parole dure ai suoi coinquilini dall’inizio del programma, suggerendo che la sua reazione fosse esagerata rispetto alla situazione reale. Alcuni hanno commentato: “Sono sporchi e lei deve fare tutto, anche io sarei arrabbiata”.