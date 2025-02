Tensione tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo al Grande Fratello dopo le dichiarazioni contro Helena Prestes; Pamela si dissocia dalle parole della sua amica

Negli ultimi giorni, Ilaria Galassi ha attirato l’attenzione dei media per le sue dichiarazioni contro alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. La showgirl, nota per la sua partecipazione a Non è la Rai, ha recentemente avuto un acceso confronto con Helena Prestes, che ha portato a un litigio fisico all’interno della Casa. Dopo l’uscita dal reality, Ilaria ha ulteriormente alimentato la polemica mettendo “mi piace” a un commento di un utente sui social che affermava: “Però una sberla la meritava”, riferendosi appunto a Helena.





Questo gesto ha scatenato una reazione negativa tra i telespettatori, che hanno criticato Ilaria per il suo comportamento, accusandola di cercare attenzione dopo un periodo di relativa invisibilità: “Sei uscita dalla casa e adesso vuoi farti notare quando sei stata praticamente un fantasma?!” e “Una signora della tua età con dei figli a casa dovrebbe proprio vergognarsi di aver fatto bullismo e poi dato dei calci a una ragazza. Penso che hai fatto un gran figura di merd4”.

Nonostante le polemiche, Ilaria Galassi ha continuato a esprimere le sue opinioni, attaccando frontalmente alcuni concorrenti del Grande Fratello durante una discussione in una X room. Ha criticato aspramente Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi, dichiarando: “Rientrerei solo per dare tre o quattro vaffan*o; deficnte brasiliana è una donna vissuta che prende per il c**o tutti”. Queste parole, cariche di rancore, sono diventate rapidamente virali sui social media.

La reazione di Pamela Petrarolo, ex compagna di Ilaria in Non è la Rai, non si è fatta attendere. Quando i follower hanno chiesto a Pamela di dissociarsi dalle affermazioni della sua amica, lei ha risposto in modo chiaro e diretto: “Io mi dissocio!”. Questo ha ulteriormente evidenziato il gelo tra le due donne, che sembrano ora avere opinioni divergenti sulle dinamiche del reality.

Le tensioni tra Ilaria e Pamela non sono nuove. In passato, entrambe hanno vissuto momenti di conflitto, ma questa volta la situazione sembra aver raggiunto un punto critico. Il dissenso di Pamela nei confronti delle dichiarazioni di Ilaria ha suscitato l’interesse dei fan del programma, che si chiedono se ci sia possibilità di riconciliazione tra le due.

La situazione è complicata ulteriormente dal fatto che, a differenza di altri concorrenti come Iago Garcia e Alfonso D’Apice, che hanno risolto le loro divergenze dopo il reality, Ilaria continua a serbare rancore. La sua attitudine sembra riflettere una volontà di rimanere al centro dell’attenzione, anche a costo di alimentare conflitti.

Il clima di tensione è palpabile, e i fan del Grande Fratello seguono con attenzione gli sviluppi di questa storia. Le polemiche attorno a Ilaria Galassi hanno portato a un acceso dibattito online, con molti spettatori che esprimono le loro opinioni sui social. Alcuni difendono la showgirl, mentre altri la criticano aspramente, evidenziando il suo comportamento come inappropriato e immaturo.

In questo contesto, la posizione di Pamela Petrarolo potrebbe influenzare ulteriormente la percezione pubblica di Ilaria. Con il suo chiaro dissenso, Pamela ha preso una posizione netta, allontanandosi da una situazione che potrebbe danneggiare la sua immagine. La dinamica tra le due donne è ora sotto osservazione, e i fan attendono con curiosità eventuali sviluppi futuri.