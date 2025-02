Tensioni nella Casa del Grande Fratello: Helena si scaglia contro Javier dopo averlo visto con Zeudi, scatenando una serie di reazioni tra i concorrenti

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, andata in onda il 24 febbraio 2025, si sono registrati eventi significativi che hanno scosso la Casa. Helena, una delle concorrenti più discusse, ha avuto un acceso confronto con Javier dopo averlo sorpreso in compagnia di Zeudi. Questo episodio ha messo in evidenza le tensioni accumulate tra i vari partecipanti, mentre il pubblico si è dimostrato particolarmente interessato all’andamento della competizione.





Durante la diretta, è stata annunciata l’eliminazione di Iago Garcia, mentre Jessica Morlacchi è stata proclamata seconda finalista, affiancando Lorenzo Spolverato, già certo di un posto nell’ultima puntata. La notizia dell’uscita di Iago ha colto di sorpresa molti telespettatori, che avrebbero preferito vedere Helena tra le finaliste. Tuttavia, la modella brasiliana ha avuto modo di esprimere il suo disappunto nei confronti di Javier, scatenando una serie di commenti tra gli altri concorrenti.

Dopo aver lasciato il confessionale, Helena ha trovato Javier in una conversazione con Zeudi e ha reagito con evidente irritazione. In un momento di forte tensione, ha esclamato: “Vieni a lavare i piatti”, un ordine che Javier ha eseguito senza protestare, lasciando Zeudi visibilmente sorpresa. Il pubblico ha reagito con commenti critici nei confronti di Helena, etichettandola come una “vipera” e sottolineando come finalmente stesse mostrando il suo vero carattere.

Le dinamiche tra Helena e Zeudi sono diventate sempre più complesse, con la prima che ha espresso dubbi sulla sincerità della seconda. Maria Teresa Ruta ha osservato che Zeudi era entrata nella Casa cercando la vicinanza di Helena, suggerendo che ci fosse una strategia dietro il suo comportamento. Helena, dal canto suo, ha affermato: “Secondo me non le piacciono le donne. A lei piace competere con loro. Con lei ho chiuso, mi ha usata.” Questo commento ha evidenziato il risentimento che Helena prova nei confronti di Zeudi, contribuendo a creare un clima di ostilità.

In un ulteriore attacco, Helena ha dichiarato: “Zeudi ha degli atteggiamenti che mostrano come lei non sappia ancora cosa voglia dalla vita. Mi sono allontanata perché mi ha mostrato di essere una persona che conosce tutto di me.” Queste affermazioni hanno alimentato il dibattito tra i concorrenti e il pubblico, con molti che si schierano da una parte o dall’altra.

La madre di Zeudi ha deciso di intervenire nella questione, pubblicando una foto della figlia risalente al 2020, in cui confessava la sua bisessualità. Nella lettera, Zeudi scriveva: “Non avrei mai immaginato di scrivere una lettera per dirtelo. Tant’è vero che non so da dove incominciare… Oggi è un giorno importante per me perché finalmente riesco a mettere per iscritto ciò che in 18 anni ho sempre saputo di essere. Ho atteso tanto perché ero molto insicura di questa cosa e soprattutto non riuscivo ad accettarmi (…) Mi sento libera per la prima volta.” Queste parole hanno cercato di chiarire la posizione di Zeudi, ma non hanno placato le tensioni con Helena.