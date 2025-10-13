Tenta un furto a Venezia ma il passante lo placca e lo spinge in acqua: borseggiatore fermato





A Venezia, un episodio singolare vede protagonista Monica Poli, nota come Lady Pickpocket, che avverte della presenza di un presunto borseggiatore di origine sudamericana. Un passante, convinto che l’uomo avesse derubato qualcuno, lo blocca e lo trascina verso il canale. Tuttavia, non avendo commesso alcun furto, l’uomo viene convinto a desistere. Il tuffo nel canale, per il momento, gli è stato risparmiato. (VIDEO)





In soli cinque giorni, nove borseggiatrici sono state fermate a Venezia: otto di loro sono minorenni, la più giovane di appena dieci anni. Un’età che dovrebbe essere trascorsa sui banchi di scuola, invece la bambina trascorre le giornate per le calli e i campi del centro storico, attenta a non destare sospetti, rubando ai turisti tutto ciò che hanno con sé. Venezia è purtroppo teatro di episodi simili, con mani piccole che si muovono con la sicurezza di chi ha imparato troppo presto come sottrarre oggetti di valore.

L’ultimo episodio si è verificato giovedì scorso, lungo riva degli Schiavoni. Tra la folla, una donna cilena di 44 anni, in vacanza a Venezia con la famiglia, indossava una borsa a tracolla. Dietro di lei, due figure la seguivano da vicino: una giovane di 21 anni e una ragazzina che avrebbe potuto essere scambiata per sua sorella minore. Camminando lentamente, attendevano il momento opportuno per colpire, ignare del fatto che gli agenti della Polizia Locale in borghese le stavano osservando.

Quando la più grande ha allungato la mano verso la zip della borsa, gli agenti sono intervenuti. La seguivano già da calle Vallaresso, mescolati tra i passanti, e sono riusciti a fermarle sul ponte della Pietà. La minorenne è stata affidata a una comunità, mentre la 21enne Lorena Zahirovich è stata arrestata. La mattina seguente, durante il processo per direttissima, ha chiesto al giudice del tempo per “risarcire la vittima” e nel frattempo non potrà più tornare in Veneto.

Due giorni prima, sul ponte di Rialto, tre ragazze bosniache tra i 14 e i 17 anni avevano preso di mira una donna polacca con lo zaino. Gli agenti, a pochi metri di distanza, hanno lasciato che si avvicinassero alla turista, poi le hanno fermate.

Le tre borseggiatrici si sono date alla fuga verso San Bortolomio, una di loro ancora con il portafoglio della turista in mano. Bloccate e portate al comando, la più grande ha reagito con insulti e urla, rovesciando acqua sulle apparecchiature della sede del Tronchetto. Identificate, tutte e tre avevano precedenti penali.



