Teresanna Pugliese parla della partenza per l’Isola: “I miei figli non resteranno soli. Non voglio comprensione, ma rispetto”

I partecipanti al reality “Isola dei Famosi” si preparano a partire per l’Honduras, ma prima ancora di iniziare l’avventura, alcune scelte personali sono già finite sotto i riflettori. Tra queste, quella di Teresanna Pugliese, ex protagonista di “Uomini e Donne”, che ha deciso di affrontare questa esperienza nonostante le critiche ricevute per il suo ruolo di madre. La Pugliese ha scelto di rispondere pubblicamente attraverso un post sul suo profilo Instagram, spiegando le ragioni che l’hanno portata a intraprendere questa sfida.





Nel messaggio condiviso sui social, Teresanna Pugliese ha affrontato il delicato tema del bilanciamento tra vita familiare e ambizioni personali. Il post si apre con una frase che riassume le critiche ricevute: “Una madre dovrebbe stare a casa con i suoi figli, non andare all’Isola dei Famosi”. L’ex volto televisivo ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando che la sua scelta non è dettata da egoismo, ma dal desiderio di inseguire i propri sogni e dimostrare ai figli che è possibile affrontare nuove sfide senza mettere in secondo piano l’amore per la famiglia.

Nel video che accompagna il post, si vede Teresanna salutare con affetto i suoi figli, il compagno e i familiari prima della partenza. Un momento commovente che lei stessa descrive come carico di emozione. Accanto al video, ha scritto un lungo messaggio in cui si rivolge a chi l’ha criticata e a chi potrebbe non comprendere appieno la sua decisione.

“Ma oggi voglio parlarvi proprio da madre, prima ancora che da donna e da professionista. Partire per questa esperienza non significa amare meno i miei figli. Significa, invece, insegnare loro che una mamma può anche inseguire i propri sogni, lavorare, affrontare sfide, e tornare più forte e più presente di prima. I miei bambini (uno di 9 anni e uno di appena 7 mesi) resteranno con persone che li amano, che si prenderanno cura di loro con affetto e responsabilità. Non saranno mai soli. Essere madre vuol dire anche mostrare ai propri figli che si può essere forti, coraggiosi, e indipendenti. Lo faccio per me certo! Ma anche per loro, per il loro futuro, per costruire qualcosa che un giorno capiranno. Non chiedo comprensione a tutti, ma rispetto sì. Perché dietro questa scelta c’è amore, organizzazione e tanta consapevolezza. Essere madre non ha un’unica forma. E questa è la mia.”

Con queste parole, Teresanna Pugliese ha voluto ribadire che la sua decisione è stata presa con responsabilità e consapevolezza. Ha inoltre sottolineato che i suoi figli saranno circondati da persone fidate durante la sua assenza e che questa esperienza rappresenta per lei un’opportunità unica di crescita personale e professionale.

Nel proseguire il suo messaggio, Teresanna ha spiegato quanto sia stato difficile separarsi dai propri cari, ma ha anche evidenziato il valore che attribuisce a questa sfida: “Questa occasione per me è come un dono, qualcuno o qualcosa mi ha fatto un regalo! Un’esperienza tanto unica quanto forte, che mi cambierà per sempre! A chi giudica non vi auguro di cambiare idea su di me, vi auguro di avere sete di sogni, di sfide e di crescita. La mia voglia di vivere una nuova occasione di certo non occulta il dolore che ho provato nel distaccarmi dalle persone che amo, ma sono certa che mi renderà migliore.”

La partecipazione di Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi sta già facendo discutere ancor prima dell’inizio ufficiale del programma. Le sue parole su Instagram hanno generato numerosi commenti, sia di sostegno sia di critica. La decisione di lasciare temporaneamente i suoi figli per partecipare al reality ha sollevato un dibattito più ampio sul ruolo delle madri nella società e sulla possibilità di conciliare carriera e famiglia.

