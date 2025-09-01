Terracina, 16enne travolto e ucciso: il messaggio di Totti al fratello gemello “Non mollare”





Un messaggio di incoraggiamento da parte di Francesco Totti al fratello gemello del 16enne travolto e ucciso a Terracina riaccende l’attenzione sulla tragedia di Ferragosto.





Un video messaggio di Francesco Totti rivolto al fratello gemello del giovane rimasto ucciso a Terracina ha riportato alla ribalta la tragedia avvenuta nella notte di Ferragosto lungo la litoranea pontina. Il campione giallorosso ha inviato parole di sostegno al ragazzo sopravvissuto al drammatico incidente, esortandolo a non arrendersi. “Mi raccomando non mollare. Fallo per te, ma soprattutto per Federico”, ha dichiarato l’ex capitano della Roma, in un messaggio che ha subito fatto il giro dei social.

L’incidente mortale si è verificato davanti alla pensione Anna, sulla strada che collega San Felice Circeo a Terracina, in provincia di Latina. I due fratelli gemelli, insieme a un amico, stavano camminando lungo il tratto costiero quando un’automobile li ha improvvisamente investiti, colpendo in pieno uno dei due ragazzi. Il giovane, appena 16 anni, è morto sul colpo. L’auto responsabile non si è fermata a prestare soccorso: dopo aver abbandonato il corpo senza vita sull’asfalto, il conducente è fuggito a tutta velocità.

La dinamica della fuga non è durata a lungo. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, gli investigatori hanno avviato le indagini già nelle ore immediatamente successive. Le telecamere di sorveglianza della zona, i frammenti lasciati sull’asfalto e le testimonianze dei presenti hanno fornito elementi utili per identificare il responsabile. Decisivo anche l’appello lanciato sui social dallo zio della vittima, che aveva segnalato particolari importanti sull’auto pirata: “La macchina molto probabilmente è beige, ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti”, aveva scritto poche ore dopo la tragedia.

L’uomo individuato è un 49enne residente proprio a Terracina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, durante l’interrogatorio di convalida la sua difesa ha avanzato richiesta di arresti domiciliari, mentre la Procura di Latina ha chiesto la conferma del carcere.

Il dolore per la morte del sedicenne ha colpito profondamente la comunità locale, sconvolta da una tragedia che ha segnato irrimediabilmente la notte di Ferragosto. La presenza del fratello gemello al momento dell’incidente rende ancora più drammatico il quadro di una vicenda che ha spezzato la vita di un adolescente e segnato quella dei suoi cari.

Il sostegno espresso da Francesco Totti, che ha voluto dedicare un pensiero diretto al fratello sopravvissuto, ha rappresentato un segnale di vicinanza e solidarietà. Le parole del campione hanno commosso migliaia di utenti, diventando un messaggio simbolico non solo per la famiglia, ma per quanti hanno seguito con dolore questa vicenda.

Il ricordo della tragedia di Terracina richiama anche l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza di interventi efficaci contro la piaga delle auto pirata. Episodi come questo riportano al centro del dibattito la necessità di un rafforzamento dei controlli e di pene severe per chi fugge dopo aver causato un incidente mortale.

Il ragazzo rimasto in vita continua a lottare con la sofferenza per la perdita del fratello, accompagnato da una comunità che si stringe intorno al dolore della famiglia. Il video inviato da Francesco Totti diventa così una testimonianza di speranza e un invito a resistere nonostante la tragedia, un incoraggiamento che risuona anche oltre i confini del calcio e dello sport.

Il procedimento giudiziario a carico del 49enne di Terracina prosegue, con l’accusa di omicidio stradale aggravato che pende sul suo capo. La vicenda, ancora aperta, terrà alta l’attenzione dell’opinione pubblica e della magistratura nelle prossime settimane.



