Terribile incidente nel Milanese: madre deceduta e figlia sedicenne in gravi condizioni dopo lo scontro

Una donna di 46 anni è deceduta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile, a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto tra Inzago e Pozzuolo Martesana, nella Città Metropolitana di Milano. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, la vittima avrebbe perso il controllo della propria vettura, finendo per invadere la corsia opposta e schiantandosi contro un camion che sopraggiungeva. L’impatto è stato fatale: la donna è morta sul colpo, mentre la figlia di 16 anni, che viaggiava con lei, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.





L’incidente si è verificato intorno alle 14. Dai primi accertamenti effettuati sul luogo dai carabinieri della Compagnia di Pioltello, sembra che la donna, originaria di Trucazzano, abbia perso il controllo della sua auto per motivi ancora da chiarire. La vettura avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il mezzo pesante, guidato da un uomo di 44 anni, che non è riuscito a evitare lo scontro. Il conducente del camion è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola, che hanno lavorato per estrarre i feriti dall’auto e mettere in sicurezza l’area dell’incidente. I sanitari giunti sul luogo hanno constatato il decesso della 46enne, mentre la figlia sedicenne, in condizioni critiche, è stata immediatamente trasportata in elisoccorso presso l’ospedale di Bergamo. La giovane lotta tra la vita e la morte, mentre le autorità continuano a indagare per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’impatto ha causato gravi danni alla vettura della vittima, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per liberare i passeggeri. I carabinieri stanno esaminando le cause che potrebbero aver portato la donna a perdere il controllo del veicolo, valutando eventuali fattori esterni o problemi tecnici. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diverse ore, causando disagi alla circolazione.

La comunità di Trucazzano, paese di origine della vittima, è sotto shock per la notizia. L’incidente ha lasciato un segno profondo, soprattutto per le condizioni critiche della figlia, che resta ricoverata in prognosi riservata. Intanto, il conducente del camion coinvolto è stato ascoltato dalle autorità per fornire la sua versione dei fatti, ma al momento non sembrano esserci responsabilità dirette a suo carico.

Gli incidenti stradali continuano a rappresentare una delle principali cause di mortalità sulle strade italiane, e questo tragico episodio riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale. Le autorità locali stanno lavorando per completare i rilievi e chiarire le circostanze che hanno portato al drammatico impatto tra la vettura e il mezzo pesante.