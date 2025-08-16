Terrore sull’A16, auto si incendia: famiglia con tre figli riesce a mettersi in salvo





Una giornata di festa si è trasformata in un momento di grande paura per una famiglia di Napoli, che si stava dirigendo verso le montagne dell’Irpinia per trascorrere il Ferragosto. Mentre viaggiavano sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, la loro vettura ha preso improvvisamente fuoco nei pressi di Monteforte Irpino, all’altezza del chilometro 39, poco prima dello svincolo di Avellino Ovest. L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 15 agosto, intorno alle ore 9:00.





A bordo dell’auto viaggiavano cinque persone: mamma, papà e tre bambini. Fortunatamente, l’intera famiglia è riuscita ad abbandonare il veicolo in tempo, evitando il peggio. Nonostante il mezzo sia stato completamente distrutto dalle fiamme, nessuno dei passeggeri ha riportato ferite.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, allertati dalla Polizia di Stato. Il personale di Autostrade per l’Italia, già presente sul posto, aveva tentato di domare le fiamme utilizzando gli estintori disponibili lungo l’autostrada. Tuttavia, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per completare lo spegnimento e mettere in sicurezza l’area.

Le cause che hanno portato al rogo non sono ancora state chiarite, ma si ipotizza che possa trattarsi di un guasto tecnico al veicolo. L’auto era diretta verso una località montana dell’Irpinia, meta scelta dalla famiglia per trascorrere una giornata di relax e fresco lontano dal caldo cittadino.

L’incendio ha provocato momenti di grande apprensione anche per gli altri automobilisti che si trovavano a transitare in quel tratto dell’A16. La situazione è stata gestita prontamente dalle autorità competenti, garantendo la sicurezza degli utenti della strada e ripristinando la circolazione nel più breve tempo possibile.

Un portavoce dei Vigili del Fuoco ha dichiarato: “Siamo intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza il tratto autostradale e garantire che non ci fossero ulteriori rischi per gli automobilisti. Fortunatamente, la famiglia è riuscita a uscire dal veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.”

Il personale di Autostrade per l’Italia ha collaborato con i Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza e assicurare che l’area fosse completamente sicura prima di riaprire il tratto autostradale interessato. L’incidente ha causato rallentamenti limitati alla circolazione, che sono stati risolti nel giro di poche ore.



