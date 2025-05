The Couple chiuso mentre il cast era ancora in diretta: le reazioni e l’amarezza per il milione di euro

La trasmissione “The Couple” si è conclusa inaspettatamente, con la finale prevista per l’11 maggio che non sarà più trasmessa. La decisione improvvisa di Mediaset ha portato alla chiusura anticipata del programma, lasciando i concorrenti sorpresi e il pubblico senza un epilogo. Gli ex partecipanti hanno lasciato la Casa situata negli studi di Cinecittà, esprimendo le loro emozioni sui social media, tra gratitudine e rammarico per il montepremi da un milione di euro.





Tra i primi a condividere le proprie riflessioni sono stati Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che hanno pubblicato un messaggio di ringraziamento ai loro sostenitori. “Siamo tornati. Grazie a tutti per il sostegno e le parole di affetto, anche per le parole di critica. Noi ci siamo presi tutto anche perché vi abbiamo tenuto comunque compagnia, questo ci fa molto piacere”, hanno dichiarato.

Antonino Spinalbese, uno dei protagonisti più discussi di questa edizione, ha preferito mantenere il silenzio sulla questione. Sul suo profilo social, ha condiviso un carosello di immagini che alludono a un prossimo viaggio, accompagnato dalla frase: “Cosa sarà?”. Anche Jasmine Carrisi e Thais Wiggers non si sono ancora espresse pubblicamente sulla chiusura del programma.

Diversa la reazione di Pierangelo Greco, che ha partecipato al reality in coppia con Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Attraverso una story su Instagram, ha voluto ringraziare i fan per l’affetto ricevuto nelle ultime settimane: “Che esperienza fantastica. Grazie mille a tutti per il sostegno e l’amore, non ve lo so spiegare. Grazie”.

Tra i commenti più significativi c’è quello di Benedicta Boccoli, che ha sottolineato il valore del montepremi da un milione di euro. Nel suo messaggio social, ha dichiarato: “Ci dispiace molto che sia finito ‘The Couple’, però in fondo abbiamo fatto del bene, perché questo milione va all’ospedale Gaslini di Genova”. Ha aggiunto poi: “Io sono contenta che questo milione vada lì, certo, con il milione avrei risolto un sacco di problemi, ma va bene così. Vi ringrazio perché mi state dando un sacco di affetto, vi voglio bene”.

Un tono nostalgico è emerso invece dalle parole di Giorgia Villa, che ha condiviso sui social alcune immagini che la ritraggono insieme agli altri ex concorrenti. Accompagnando le foto con delle emoji commosse, ha dedicato un pensiero speciale a Laura Maddaloni, sua compagna di gioco: “Grazie a te è stato tutto più bello. Risate, pianti e tante emozioni passate insieme, mancherà tutto!”.

La chiusura improvvisa del programma ha generato numerose reazioni tra i partecipanti e i fan, lasciando un mix di emozioni tra gratitudine per l’esperienza vissuta e dispiacere per l’epilogo inatteso. Il montepremi, destinato all’ospedale Gaslini di Genova, rappresenta comunque un gesto significativo che ha trovato apprezzamento da parte dei concorrenti e del pubblico.

L’interruzione di “The Couple” segna una conclusione inaspettata per un reality che aveva appassionato molti spettatori. Mentre alcuni concorrenti scelgono il silenzio, altri condividono riflessioni personali e ringraziamenti, dimostrando come questa esperienza abbia lasciato un segno indelebile nelle loro vite.