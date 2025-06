Ti vedo incuriosita”, disse con un sorriso sul volto, ma qualcosa nei suoi occhi mi fece sentire come se ci fosse qualcos’altro dietro quell’espressione

«Ti vedo incuriosita», disse con un sorriso sul volto, ma qualcosa nei suoi occhi mi fece percepire che dietro quell’espressione si celasse altro. «È la foto di mia sorella», aggiunse, come se non fosse nulla di strano.





Quando accettai la proposta di mio marito di trascorrere il fine settimana nel suo paese natale, non avrei mai immaginato che la mia vita sarebbe cambiata per sempre. Eravamo sposati da quasi due anni e, sebbene conoscessi bene la sua famiglia attraverso i racconti che mi faceva, non avevo mai avuto occasione di incontrarli di persona. Javier, mio marito, aveva insistito per settimane affinché lo accompagnassi. «Sarà un bel cambiamento di scenario, inoltre i miei genitori saranno felici di conoscerti», mi aveva detto. Inizialmente ero titubante, poiché i ritmi lenti e a volte monotoni del villaggio non facevano per me, ma alla fine accettai, pensando che potesse rivelarsi un’esperienza interessante.

Al mio arrivo, tutto era esattamente come lo avevo immaginato: stradine strette, case in pietra con i tetti di tegole rosse, il suono degli animali nelle fattorie vicine. Un luogo lontano dal trambusto cittadino, dove il tempo sembrava scorrere più lentamente.

Giunti a casa dei suoi genitori, fui colpita dalla calma che vi si respirava. La casa era grande, in stile antico, con un giardino fiorito e un’atmosfera nostalgica che sembrava provenire da tempi passati. Fummo accolti sulla soglia con abbracci e sorrisi. Suo padre, un uomo robusto dalla barba bianca, mi strinse la mano con decisione, mentre sua madre, una donna dai lunghi capelli scuri, mi abbracciò calorosamente.

Fu proprio in quel momento, osservandola più da vicino, che accadde qualcosa di strano. Il suo volto mi risultava familiare. In un primo momento pensai che fosse dovuto alle numerose fotografie che Javier aveva sul telefono, ma non era solo quello… c’era qualcosa nei suoi occhi, nel modo in cui mi guardava, che mi metteva a disagio. Non riuscivo a distogliere lo sguardo da lei.

«Stai bene?», mi chiese Javier, notando la mia distrazione.

Annuii, ma l’inquietudine non mi abbandonò. La madre di Javier, che chiameremo Isabel, iniziò a parlare della bellezza del giardino, di quanto amasse la vita in paese e di quanto fosse felice di conoscermi. Mentre parlava, mi resi conto che ogni sua parola sembrava carica di un’emozione particolare, qualcosa che non riuscivo a definire. Il suo tono era dolce e malinconico, come se volesse confidarmi qualcosa di importante, custodito nel suo cuore.

La cena fu eccellente, con piatti tipici del villaggio che Javier volle assolutamente farmi assaggiare. Tuttavia, la mia mente continuava a tornare alla madre di mio marito. Decisi di andare un momento in bagno per schiarirmi le idee. Mentre percorrevo il corridoio della casa, qualcosa attirò la mia attenzione: una vecchia fotografia incorniciata appesa alla parete. Era una foto di famiglia, scattata molti anni prima, ma ciò che mi lasciò senza fiato fu che in quell’immagine compariva una donna identica a Isabel, solo molto più giovane.

Rimasi lì a fissare la foto, confusa, finché non sentii dei passi avvicinarsi. Era Isabel.

«Ti vedo incuriosita», disse con un sorriso, ma qualcosa nel suo sguardo mi fece intuire che dietro quell’espressione si celasse altro. «È la foto di mia sorella», aggiunse, come se fosse la cosa più naturale del mondo.

«Sua sorella?», chiesi, senza riuscire a nascondere la sorpresa.

Isabel annuì, ma non aggiunse altro. Non potei fare a meno di chiedermi perché non avessi mai sentito parlare di una sorella. Perché Javier non aveva mai menzionato una zia? Decisi di non approfondire in quel momento e tornai in sala da pranzo, ma l’inquietudine non mi abbandonò.

Quella notte, mentre mi preparavo per andare a dormire, Javier mi chiese se fosse tutto a posto. Gli mentii, assicurandogli di sì, ma non riuscii a prendere sonno per ore, continuando a rigirarmi nel letto. Qualcosa non tornava, e una strana sensazione di essere osservata mi teneva in allerta.

La mattina seguente mi alzai presto e decisi di esplorare la casa. Mi diressi verso il giardino, dove trovai una vecchia panchina di legno che sembrava essere lì da generazioni. Sedendomi, notai una piccola porta sul lato della casa che non avevo visto prima. Mi avvicinai e, aprendola, mi trovai di fronte a un’antica cantina. L’aria era satura di polvere, ma qualcosa mi spingeva ad entrare.