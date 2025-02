Tiziano Ferro festeggia 45 anni, auguri all’artista che adora gli animali: aveva salvato un cane dall’eutanasia

Oggi, Tiziano Ferro festeggia il suo 45° compleanno, un traguardo significativo per la popstar italiana, nota non solo per la sua musica, ma anche per il suo profondo amore verso gli animali, in particolare i cani. Nel corso degli anni, Ferro ha dimostrato il suo impegno per gli animali in difficoltà, adottando cani anziani e sostenendo cause importanti legate alla protezione degli animali.





Una delle azioni più significative di Ferro è stata l’adozione di un cane anziano, salvandolo dall’eutanasia prevista in un canile. Questa esperienza ha segnato un punto di svolta nella sua vita, spingendolo a farsi portavoce delle necessità degli animali abbandonati e maltrattati. Nonostante la sua recente riduzione della presenza sui social media, in seguito al difficile divorzio dal marito Victor Allen, il cantante continua a condividere il suo amore per gli animali attraverso le sue azioni e le sue parole.

Nel 2020, Ferro ha raccontato la sua esperienza con il suo Dobermann, Jake, che ha adottato e che purtroppo è morto due anni dopo. In un commovente post su Instagram, ha condiviso il suo dolore per la perdita. “Jake, ti chiamavo ‘Il ragazzo con tre cuori’: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più”, ha scritto Ferro, accompagnando il messaggio con una foto che lo ritraeva insieme a Allen e Jake. Ha continuato esprimendo la sua gratitudine per il tempo trascorso insieme: “Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile.”

Poco dopo la morte di Jake, la famiglia di Ferro ha accolto un altro cane adulto, Johnny, ribattezzato Gianni, di otto anni. Questo cane si trovava in pericolo di soppressione poiché era rimasto in canile per troppo tempo senza richieste. Ferro ha lanciato un appello per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’adozione di cani adulti. “Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti, capaci di insegnare smisurata gratitudine, pensateci!”, ha dichiarato.

Oltre al suo impegno per i cani, Ferro ha anche dedicato la sua attenzione a una causa internazionale: la salvaguardia degli orsi della luna (Ursus thibetanus). Questi animali, che vivono in Cina e Vietnam, sono spesso rinchiusi in “fattorie della bile”, dove vengono sfruttati per la loro bile, un prodotto molto richiesto nell’industria alimentare asiatica. Nel 2021, Ferro ha utilizzato la sua piattaforma per accendere i riflettori su questa pratica disumana, diventando un sostenitore di Animals Asia, un’organizzazione no-profit fondata da Jill Robinson che si occupa di salvare gli orsi della luna.

“Aiutare gli animali è sempre stato importante nella mia vita. Ho salvato e adottato molti cani bisognosi, e ora voglio aiutare quei bellissimi orsi della luna, vittime della crudele industria delle fattorie della bile che li sta portando verso l’estinzione”, ha affermato Ferro in un video condiviso su Facebook e Instagram. La sua voce ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a questa problematica, invitando le persone a unirsi alla causa.

Ferro ha sottolineato l’importanza del lavoro di Animals Asia, affermando: “Sostengo Animals Asia perché si sono impegnati a salvare tutti gli orsi spezzati, ancora imprigionati nelle fattorie. Ma hanno bisogno di aiuto.” La sua campagna di sensibilizzazione ha avuto un impatto significativo, facendo sì che sempre più persone si unissero alla causa per la liberazione degli orsi della luna.