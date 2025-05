Tomba di Sandra Milo vandalizzata di nuovo, la figlia: “Il degrado del Verano è sotto gli occhi di tutti”

Quando Azzurra De Lollis è tornata al cimitero del Verano, a Roma, ha trovato la tomba della madre, l’attrice Sandra Milo, in uno stato di devastazione. “Quando sono arrivata ho trovato un buco sopra alla pietra tombale di mia madre. Tutte le piante erano state strappate, i vetri erano per terra. È stato un vero sfregio”, ha raccontato a Fanpage.it. La scoperta è avvenuta domenica 4 maggio, dopo un breve periodo di assenza dovuto a un incidente domestico che le aveva impedito di guidare.





Il cimitero del Verano, noto per essere un luogo monumentale che ospita le tombe di molte figure illustri della politica e dello spettacolo, tra cui quella di Sandra Milo, sembra essere sempre più vittima di incuria e atti vandalici. “È un luogo abbandonato. La gente va a fare i tour, ci porta i cani a fare i bisogni, ci va in bicicletta, ma è un cimitero non Villa Borghese”, ha denunciato De Lollis, lamentando la mancanza di rispetto per un luogo sacro.

L’attrice Sandra Milo, scomparsa il 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni, è stata una figura iconica del cinema italiano, nota soprattutto per le sue collaborazioni con Federico Fellini. Dopo la sua morte, è stata sepolta al cimitero del Verano, come molti altri artisti e personaggi celebri. Tuttavia, la tomba della Milo è stata già in passato oggetto di atti vandalici. “Avevano già rubato la pergamena di ceramica con la foto di mia mamma e la frase a lei dedicata. Ho pensato che fosse stato un fan e l’ho fatta rifare, ma un nuovo atto vandalico del genere è una cosa orrenda”, ha spiegato la figlia.

Dopo l’ultimo episodio, la tomba è stata riparata con un intervento rapido per coprire i danni più evidenti. Tuttavia, per riportarla al suo stato originale saranno necessari ulteriori lavori. Secondo De Lollis, il problema non si limita alla tomba della madre ma riguarda l’intero cimitero: “Il problema vero non si risolverà davvero sino a quando non si interverrà sul cimitero stesso”.

La figlia dell’attrice ha dichiarato che sporgerà denuncia per atti vandalici: “Presenterò denuncia per atti vandalici, già mi sto muovendo in tal senso con l’avvocato”. Inoltre, ha intenzione di presentare un reclamo direttamente alla gestione del cimitero per la mancata sorveglianza e tutela delle tombe. De Lollis ha sottolineato che il suo caso non è isolato: “A me hanno rubato anche i vasi, ma non mi sono lamentata. Il problema però è che non succede solo a me, ci sono state altre tombe depredate al Verano, comprese quelle di alcuni bambini”.

L’episodio ha lasciato un profondo senso di amarezza nella figlia dell’attrice: “Volevo solo portare un fiore per mia madre, perché arrivare a spaccare tutto? Non me lo spiego, è stato un vero sfregio”. La mancanza di rispetto per un luogo così significativo e per le persone che vi riposano solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza del cimitero monumentale.