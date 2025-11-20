Tommaso Cerno affonda sul centrosinistra: “È da 15 anni che fanno questo giochino” – il commento sul golpe anti-Meloni





L’ultima iniziativa del Partito Democratico è stata definita un auto-golpe. La corrispondenza elettronica che ha dato origine al caso Quirinale risulta essere più dannosa per Elly Schlein che per Giorgia Meloni. Inizialmente, si è assistito a un finto stupore da parte di Fratelli d’Italia in risposta alla richiesta di chiarimenti rivolta al Quirinale, seguito successivamente da un’affermazione discutibile da parte della segretaria dem, che ha ipotizzato che «la destra veda complotti dappertutto».





La destra non percepisce alcun complotto, ma si limita a documentare quanto accaduto. Un consigliere di alto livello che collabora con Sergio Mattarella ha dichiarato, durante una cena di natura politica, che sarebbe preferibile evitare di votare alle prossime elezioni con l’attuale governo, reintroducendo di fatto il sistema già impiegato dal Partito Democratico negli ultimi diciotto anni per governare senza ottenere la maggioranza dei consensi.

Questo scenario di instabilità e cambiamento, che l’Italia ha sperimentato in abbondanza, rappresenta l’unica strategia elettorale adottata finora dai democratici. È questa la convinzione di Garofani, che si prevede si dimetterà a breve, in un modo o nell’altro. È questa la convinzione di tutti i dirigenti del Pd.

Se, oltre a pensarlo, lo dichiarano pubblicamente, significa che ritengono la segretaria Schlein incapace di condurre la sinistra alla vittoria elettorale.

In sostanza, affermano che essa non abbia una percezione realistica della situazione. Questa affermazione è così veritiera che, anziché reagire con indignazione, la segretaria Schlein difende Giorgia Meloni, sostenendo che la maggioranza immagina ciò che, invece, è documentato. In definitiva, questa situazione rischia di mettere in difficoltà non solo il Quirinale, ma l’intero Partito Democratico.

Chigi-Quirinale: Garofani esprime ciò che il Pd pensa da 15 anni (VIDEO)

