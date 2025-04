Tonio Cartonio: “Dopo la Melevisione sono rimasto due anni senza lavoro. La Rai sbagliò l’11 settembre”

In un’intervista rilasciata al Corriere, Danilo Bertazzi, famoso per aver interpretato il personaggio di Tonio Cartonio nella Melevisione, ha condiviso ricordi significativi legati alla sua carriera. Bertazzi ha rivelato che, dopo aver lasciato il programma, ha affrontato un periodo di due anni senza lavoro, descrivendo questa esperienza come un’interruzione di una relazione profonda: “Dopo aver lasciato, non ho lavorato per due anni. È stato come interrompere una relazione.”





La decisione di abbandonare la Melevisione è stata per lui una scelta difficile. L’attore ha spiegato: “Una scelta sofferta perché dopo aver lasciato non ho lavorato per due anni. È stato come interrompere una relazione, c’erano molti motivi che mi hanno portato a quella decisione. Sicuramente tra questi c’era il desiderio di tornare a essere Danilo oltre a Tonio, non solo dal punto di vista professionale.” Bertazzi ha sottolineato come fosse diventato Tonio anche nella vita quotidiana, e che il suo personaggio conteneva molto di lui stesso.

Un momento che rimane impresso nella memoria di chi ha seguito la Melevisione è la puntata dell’11 settembre 2001, che fu interrotta dall’annuncio degli attentati al World Trade Center. Bertazzi ha spiegato che quel giorno si stava trasmettendo una replica di un episodio già andato in onda. Mentre il mondo assisteva agli eventi drammatici, il cast si trovava sul set a registrare nuove puntate. “Noi nel frattempo eravamo sul set a registrare le puntate che sarebbero state trasmesse un paio di mesi dopo. Ci siamo bloccati, fermi insieme a tutto il mondo davanti a quello che stava accadendo, e quel giorno non siamo più andati avanti a lavorare,” ha raccontato.

Riguardo alla decisione della Rai di interrompere il programma, Bertazzi ha espresso il suo parere: “Immagino sia stata una decisione difficile, RaiTre in quanto servizio pubblico aveva il dovere di dare quella notizia. Ma mancavano pochi minuti al termine della puntata, c’erano tutte le altre testate giornalistiche e televisive che stavano raccontando l’accaduto: forse si sarebbe potuto aspettare qualche minuto per tutelare i bambini che stavano guardando la puntata e poi andare avanti.”

Questa dichiarazione ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei media nel gestire notizie di grande impatto emotivo, specialmente quando il pubblico è composto da bambini. La Melevisione, programma di intrattenimento per i più piccoli, ha sempre cercato di mantenere un’atmosfera positiva e rassicurante. Bertazzi ha fatto notare che una decisione come quella di interrompere il programma, sebbene necessaria, potrebbe aver avuto un impatto sui giovani telespettatori.

La carriera di Danilo Bertazzi è stata segnata da questo lungo periodo di identificazione con il suo personaggio, ma la sua scelta di allontanarsi dalla Melevisione ha rappresentato un passo importante per la sua crescita personale e professionale. La sua testimonianza mette in luce le sfide che gli attori affrontano quando sono associati a un personaggio iconico e il desiderio di esplorare nuove opportunità artistiche.