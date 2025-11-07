​​


Torre dei Conti, poco prima del crollo il sindaco Gualtieri si faceva riprendere per mostrarsi in azione

Emanuela B.
07/11/2025
In un video diffuso sui social media, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato con orgoglio i lavori di ristrutturazione della Torre dei Conti, un’imponente struttura medievale situata nei pressi dei Fori Imperiali.  Purtroppo, la settimana scorsa, un tragico crollo, avvenuto proprio durante i lavori di restauro, ha causato la morte di un operaio.  Nel video, il Sindaco illustrava i progetti di trasformazione della Torre dei Conti in un prestigioso centro culturale, dotato di aule studio dedicate ai giovani e di una splendida terrazza panoramica.



 

Come noto, si sono verificati due crolli a breve distanza l’uno dall’altro. In uno di essi, un operaio è rimasto intrappolato ed è purtroppo deceduto. L’altro crollo ha sfiorato i vigili del fuoco intervenuti per il suo soccorso.  Sebbene il sindaco non potesse prevedere l’accaduto, la visione odierna del video dell’incidente suscita un certo turbamento.  Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incidente e verificare la presenza di eventuali errori nella ristrutturazione, nonché l’idoneità strutturale dell’edificio a sostenere i lavori di costruzione.



