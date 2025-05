Tragedia a Cervia, donna travolta e uccisa in spiaggia da un mezzo di pulizia mentre prendeva il sole

Un tragico incidente ha scosso la tranquilla mattinata di sabato 24 maggio sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. Una donna, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un veicolo utilizzato per la pulizia dell’arenile. Il dramma si è consumato intorno alle 11, nei pressi del bagno 70, lasciando sgomenti i presenti.





Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava sdraiata sulla battigia, probabilmente intenta a prendere il sole, quando il mezzo l’ha travolta. Si ipotizza che il veicolo stesse effettuando una manovra in retromarcia al momento dell’incidente. L’uomo alla guida si è subito reso conto dell’accaduto, scendendo immediatamente dal mezzo. Sotto choc, avrebbe urlato per richiamare l’attenzione del bagnino di salvataggio prima di allontanarsi dalla scena.

Numerosi testimoni erano presenti sulla spiaggia, approfittando della giornata soleggiata per una passeggiata o un momento di relax al mare. Tuttavia, nonostante l’immediato allarme lanciato dal conducente, i soccorsi del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la donna. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno constatato il decesso sul colpo.

Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti la polizia, i carabinieri, la Polizia Locale e la Guardia Costiera. Al momento, l’identità della vittima non è ancora stata confermata, poiché il corpo sarebbe risultato irriconoscibile a causa dell’impatto. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti per risalire all’identità della donna e avvisare i familiari.

La Procura di Ravenna, con la pm Lucrezia Ciriello, è stata prontamente informata dell’accaduto e coordina le indagini. Parallelamente, sono in corso verifiche sulle condizioni del conducente del mezzo e sullo stato del veicolo stesso. Sarà fondamentale determinare se ci siano stati problemi tecnici o errori umani che abbiano contribuito alla tragedia.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di pulizia delle spiagge, soprattutto in presenza di bagnanti. La dinamica dell’incidente suggerisce la necessità di ulteriori misure preventive per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.

Un altro caso simile è avvenuto recentemente a Genova, dove una giovane donna, Sara Marzolino, è stata investita mortalmente da un veicolo che viaggiava a velocità sostenuta. Anche in quel caso, le indagini hanno puntato l’attenzione sulle condizioni del conducente e sul rispetto delle norme di sicurezza.

Per quanto riguarda l’incidente di Pinarella di Cervia, si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità. La comunità locale rimane scossa da quanto accaduto, mentre continuano le indagini per fare piena luce su questa tragica vicenda.